Deutschland macht sich mit Energiewende von China abhängig

Mit Steinkohle, Braunkohle und Kernenergie wäre Deutschland weitgehend autark gewesen. Das Erdgas und Erdöl wären lediglich eine Ergänzung gewesen. Doch mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und Kohleverstromung sowie den Sanktionen gegen Russland werden die Solar- und Windenergie immer bedeutender.

Das hat Konsequenzen. Denn Windräder und Solarpanele brauchen viele Rohstoffe, die es bei uns in Deutschland nicht gibt, und die in schmutzigen Minen in Afrika und China abgebaut werden, mit massiven Folgen für die Umwelt.

Besonders bei den Solarpanelen hat sich Deutschland stark von China abhängig gemacht [siehe Bericht »Handelsblatt«]. Der Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft Joachim Goldbeck erklärte, dass Deutschlands Abhängigkeit von China bei Solarmodulen viel höher sei als es beim Erdgas jemals von Russland abhängig war. »Für Solarmodule stammen 90 Prozent unserer Lieferanten aus China«, erklärte er.

Für viele Experten ist klar: Deutschland kann die Energiewende ohne China nicht schaffen.