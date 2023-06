Mainstream-Medien, Klimagruppen und NGOs haben für Panikstimmung gesorgt

Deutschland ist Angstweltmeister: Mehr Klimawandel-Panik als in jedem anderen Land

Eine internationale Umfrage ergibt, dass in keinem Land der Welt die Menschen so viel Angst vor dem Klimawandel haben wie in Deutschland. In Deutschland sind 31 Prozent hoch besorgt. In Israel nur 2 Prozent.

Veröffentlicht: 21.06.2023 - 08:55 Uhr

von Redaktion (an)

Wie große ist die Sorge vor dem Klimawandel? Eine internationale Umfrage des Marktforschungsinstituts IPSOS ergab, dass in keinen anderem Land die Angst vor dem Klimawandel so groß ist wie in Deutschland. Demnach empfinden rund 31 Prozent der Deutschen den Klimawandel als »äußerst besorgniserregend«. In Israel sind es beispielsweise nur 2 Prozent. Und das, obwohl das Land sehr viel mehr mit Sommerhitze und Wassermangel zu kämpfen hat als Deutschland. Im weltweiten Durchschnitt sind es 16 Prozent. Die Erklärung liegt auf der Hand: Es ist die Indoktrination durch NGOs und die Mainstream-Medien, durch die Werbung und durch Klimaaktivisten, die dafür sorgen, dass das Thema uns ständig um die Ohren gehauen wird, ob wir es hören wollen oder nicht.