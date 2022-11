Kommentare zum Artikel

Werner Hill 28.11.2022 - 14:08 @ E.F. Beyer



"Putin besser ernstnehmen": möchten hätte der Westen schon wollen, aber dürfen hat er sich nicht getraut (frei nach Karl Valentin).



Das wäre nicht im Sinne unserer "Freunde" in den USA gewesen und die haben offenbar mehr denn je die Macht über unsere(?) Medien und unsere(?) Politiker.

lupo 28.11.2022 - 14:07 Ein Glück ich lese diesen nicht geistigen

Dünnsch...der Medien schon lange nicht mehr - da gibt es viel bessere Medienseiten als diese parteilichen Kloackenzeitschriften

Sigmund Westerwick 28.11.2022 - 13:53 Denen fehlt eine Anleitung



Sicherlich sind die Qualitätsmedien mit sich im reinen, China=böse, ebenso Russland, Iran , Norkorea ....



Die USA sind toll, ebenso die EU und die Ukraine, Masseneinwanderung, Gaspreisexlosion ...



Es ist doch schön wenn die Welt so einfach ist, das hat der Tag Struktur.

Mehr braucht ein Redakteur der Qualitätmedien ncht zu wissen, und mehr zu verstehen ist er möglicherweise nicht in der Lage.

, und Hauptsache das Gehalt kommt pünktlich am Monatsende

Ekkehardt Fritz Beyer 28.11.2022 - 13:29 „Chinas Corona-Kritiker »gut«, deutsche Corona-Kritiker »böse«

Deutscher Mainstream stellt seine Bigotterie einmal mehr unter Beweis“ …



Wobei längst auch offiziell bekannt ist, dass die deutsche Bevölkerung von ihrem(?) Karli mit Unterstützung von Ole & Co. sowie den Unionsparteien um dieses Söder nach wie vor belogen wird!





So meine auch ´ich`: „Herr Lauterbach sollte endlich zurücktreten!“!!





Ja Sakradi wie Allahu Akbar etc. pp.: Und dann auch das noch: