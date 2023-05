Deutscher Arzt warnt: WHO-Vertrag ist Grundstein für globale Gesundheitsdiktatur

Der deutsche Arzt Dr. Heiko Schöning wagt es in seinem neuesten Buch »Game over« die Täter und Taten bezüglich staatlicher Repressionsmaßnahmen anzuprangern. Er beschreibt die internationalen Verflechtungen aus Politik und Pharmaindustrie.

Schöning kündigte bereits Monate im Voraus die Corona-Erreger-Panik öffentlich an und gründete den Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Eine überlebenswichtige Frage in Zeiten von Corona lautet seiner Meinung nach: Wer macht den Stoff, der allen Menschen unter die Haut gespritzt werden soll? Hinter COVID-19 stecken teilweise die gleichen Akteure, wie bereits achtzehn Jahre zuvor bei ANTHRAX-01, so die Feststellung seines Buches.