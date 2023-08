Deutsche wollen nicht, dass Berlin Taurus-Marschflugkörper an Selenskij verschenkt

Kommentare zum Artikel

Ex-Präsident Sarkozy: EU muss Kompromiss mit Putin finden

Diplomatie sei laut dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy der “einzige Weg”, um den grauenhaften Ukraine-Krieg zu beenden.



Sarkozy distanziert sich deutlich von der Einstellung des aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron.



Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hält Diplomatie für “den einzigen Weg”, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden.



In einem am Mittwoch in der französischen Tageszeitung Le Figaro veröffentlichten Interview forderte Sarkozy, Europa müsse “seine Strategie klären” und einen Kompromiss mit Russland suchen, anstatt seine “seltsame Idee” zu verfolgen, einen Krieg zu finanzieren, ohne ihn zu führen.



Und betonte dabei: “Ohne Kompromiss wird nichts möglich sein, und wir laufen Gefahr, dass die Situation jederzeit entgleist.



Dieses Pulverfass könnte furchtbare Folgen haben”, sagte er.



"Wir brauche Russland und sie brauchen uns"

Sting 18.08.2023 - 12:31 JEDE CHANCE FÜR DIPLOMATIE HABEN DIE USA AB 2014 ABSICHTLICH ZERSTÖRT !!



2014 haben die USA den Maidan inszeniert und die UKRA NAZIS an die Macht gebracht ... man erinnere sich Nuhland sagte FUCK THE EU !!



Danach haben die UKRA-NAZIS begonnen den Donbas zu schikanieren und die dort ansässige Russische Bevlökerung sogar zu ermorden !!



Dann wurde mit Russland der MINKER VERTRAG geschlossen um angeblich die Ansprüche der Menschen im Donbas zu regeln, was sich aber an der Sturheit der Ukraine (von den USA gestützt) scheiterte.



Dann gab es auch den erfolglosen MINSK 2 VERTRAG



Minsk II, auch Minsker Abkommen oder Minsker Friedensabkommen genannt, ist ein Maßnahmenkomplex zur Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk I.



Seine wichtigsten Ziele, nämlich ein Ende des seit 2014 in der Ost-Ukraine herrschenden Kriegs und eine politische Beilegung des Konflikts, wurden nicht erreicht.



Das Abkommen wurde vom damaligen französischen Präsidenten François Hollande, der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sowie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehandelt und von den Teilnehmern der trilateralen Kontaktgruppe am 12. Februar 2015 unterzeichnet.



Putin wartete bis Februar 2022 auf eine Fortschritt, aber aus den USA und den Europäeren kam keine Antwort, sodass er sich für die SPEZIALOPERATION entschied.



Danach hörte man von Merkel und vom Boris Johnson, dass die MINSKER VERTRÄGE nur zum SCHEIN geschlossen wurden um die Ukraine in dieser Zeit militärisch aufzurüsten !!



FAZIT: DIE USA WOLLTEN DIESEN KRIEG WEIL SIE GLAUBTEN ÜBER DIE UKRAINE RUSSLAND EROBERN ZU KÖNNEN, AUCH WEGEN DER WERTVOLLEN ROHSTOFFE !!



Das war die Wahnsinns-Idee des früheren Präsidentenberaters: Zbigniew Brzeziński !!

karlheinz gampe 18.08.2023 - 12:31 Korrupte Kriegstreiber regieren die Republik! Weg mit den Altparteien, den Kriegsparteien. Nie wieder sollte von deutschem Boden Krieg ausgehen. Deutsche Waffen, deutsches Geld morden nun in aller Welt. Klagt die Kriegsverbrecher Scholz, Merkel, von der Leyen und Komplizen vor dem Kriegsverbrecher Tribunal in Den Haag an und tauscht vorher die willfährigen Richter gegen neutrale aus!

Werner Hill 18.08.2023 - 12:29 Für mich ein krasses Beispiel, wie versucht wird, uns auch mit Umfragen zu manipulieren.



Ist es doch völlig unplausibel, daß NUR 52% die Taurus-Lieferungen ablehnen.



Und noch viel unplausibler ist, daß angeblich 56% der Lindner-Truppe und sogar 18% der AfD-Sympathisanten dafür sind.



Für wie realitätsfern und blöd will man uns da verkaufen?

Moralweltmeister 18.08.2023 - 12:28 Was ist eine deutsche Mehrheit wert, die gestern genau jene Hampel auf den Thron gewählt hat, die sie heute kritisiert, morgen aber wahrscheinlich erneut ankreuzen wird?



Was ist von solchen charakterlichen Wechselbälgern zu erwarten, die dich morgens loben und abends über dich lästern?



Ich möchte diese Schwachköpfe alle nur noch heftig durchprügeln, auch wenn ich weiß, dass sie dadurch nicht klüger werden.



Schildbürger bleiben Schildbürger, weil sie überhaupt nicht kapieren, dass sie welche sind.



Das fensterlose Rathaus war gestern, heute siedelt man auch nach tödlichem Absaufen erneut in denselben Flutgebieten, weil Oma und Opa es auch bereits taten.



Eine auf Mittelmaß berechnete Infrastruktur muss und wird bei jeder Wetterkapriole scheitern.



Entweder werden die Nacktaffen-Wohnhöhlen im Sommer zu heiß und bleiben im Winter zu kalt, oder sie werden bei etwas mehr Regen geflutet. Der angeblich intelligente Mensch kann die faulen Früchte seiner Dummheit fast täglich irgendwo ernten. Dann wird gejammert, aber nix geändert, sondern weiter auf Kante genäht.

werner S. 18.08.2023 - 12:26 Die Umfragen vom Zwangsfernsehen sind für die Katz. Ich glaube kein Wort, egal was die erzählen.

Wir brauchen ein anderes System, in dem der Souverän durch Volksentscheide mitregiert. In einer Demokratie liegt die Macht beim Volke und nicht bei den politischen Feudal-Parteien, die sich aus der Elite des Volkes zusammensetzt und sich selber regieren. Das eigentliche Volk hat nichts zu sagen.

Nur das Recht zu wählen ist zu wenig.

Demokratie schaut von unten anders aus, als aus der Sicht von oben.