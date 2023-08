Deutsche Wirtschaft schmiert ab: Habeck hat »null Bedauern«

Habeck gegenüber der ZEIT: »Es gibt null Hadern, null Zaudern, null Bedauern, gar nichts. Ich bin ganz verschmolzen mit der Aufgabe, die ich im Moment habe.«

Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scheint völlig den Bezug zur Realität verloren zu haben. Während Deutschlands Wirtschaft in die Rezession gerutscht ist und Unternehmen fluchtartig das Land verlassen, erklärte Habeck in einem Interview mit der ZEIT, wie sehr er mit seiner Aufgabe verbunden und wie stolz er auf seine Leistung sei.

Habeck versichert [siehe auch Bericht BILD-Zeitung]:

»Es gibt null Hadern, null Zaudern, null Bedauern, gar nichts. Ich bin ganz verschmolzen mit der Aufgabe, die ich im Moment habe.«

Und er erklärt:

»Das, was ich im Moment mache, ist das Beste, was ich in meinem bisherigen politischen Leben gemacht habe.« Er sei »stolz darauf.«

Die Sorgen vieler deutscher Unternehmen, Wirtschaftsbosse und Manager will Habeck nicht so stehen lassen. Er meint, sie sollten aufhören zu meckern: »Dann müssen die Vorstandsvorsitzenden die Mentalität mit verändern!« Denn: „Man kann das, was gerade in Deutschland passiert, [...] auch stark erzählen.«