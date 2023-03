Deutsche Wirtschaft kritisiert Berliner Ampel scharf

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Diese Kritik an der (fremdgelenkten) Wirtschaftspolitik der Ampel ist natürlich voll berechtigt. Aber auch die Wirtschaft selbst ist mitschuldig. Wie anders ist es zu erklären, daß sich z.B. die Autoindustrie nicht vehement gegen die CO2-Begrenzungen für ihre Flotten gewehrt haben? Und daß stattdessen unterwürfigst und gegen jede wirtschaftliche Vernunft die Produktion auf E-Autos umgestellt wird? Und was zuviel Bürokratie und zu hohe Kosten betrifft, darf die CDU/CSU-Opposition ganz still sein. Da kommt die Ampel mal ausnahmsweise mit einem vernünftigen Vorhaben, nämlich der Reduktion auf max. 630 Sitze im Bundestag und schon behaupten die, das sei "schlichtweg eine Umgehung des Bürgerwillens". Dabei war selten eine Civey-Umfrage so eindeutig: nur 7,4% der Befragten waren dagegen!

14.03.2023 - 12:52

Ist doch alles so gewollt von dieser Ampel, die "lediglich", Befehle der Amerikaner ausführt, um Deutschland nun endgültig mit der Zerstörung der Wirtschaft zu ruinieren und zu vernichten.

Aber natürlich haben Scholz & Co sowie alle Grünen und Roten selbst diesen "Anspruch" der deutschen Wirtschaftsvernichtung. Da muss sich doch niemand mehr wundern, aufregen oder schockiert sein. Auch die Wirtschaftsbosse nicht. Denn die haben doch den Untergang der eigenen Wirtschaft POLITISCH HÖRIG all die Jahre mit vorbereitet und somit selbst begangen. Jetzt plötzlich zu schimpfen, zu kritisieren, sich aufzuregen über das, was hier passiert und Änderungen zu verlangen, ist lächerlich. Mit gegangen, mit gehangen!! Die haben doch ihren eigenen Untergang SELBST GEWOLLT! Denn wer nicht vorausschauend denken und handeln kann, Zerstörerischem nicht entgegenwirkt, diesem keinen Einhalt gebietet, sondern brav und hörig alles mitmacht, was unfähige und bösartige Regierende wollen und bezwecken, der ist selbst schuld an der eigenen Vernichtung und somit am Untergang des eigenen Landes und Volkes!!