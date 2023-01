Deutsche Presse nimmt Baerbock in Schutz: Ihre Aussagen würden missbraucht

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

27.01.2023 - 12:35

Wenn für die Ernennung als Bundesminister nicht mehr Sachverstand, sondern allein eine politische Überzeugung zählen, muss die Regierungsarbeit zwangsläufig in einem Desaster enden. Wir benötigen für Deutschland keine von den ebenso minderqualifizierten Vertretern der Mainstream-Medien gehypten Parteisoldaten, sondern ein Team von parteiunabhängigen, keinen Lobbyisten verpflichteten Fachleuten, die auf eine Lebensleistung zurückblicken können, die sich nicht nur in gefälligem Geschwätz ergeht.



Aber das scheint wohl nur ein Traum zu sein. So viele Fehlbesetzungen in einer Regierung, welche die Bevölkerung in tiefste Depressionen und massive Zukunftsängste treibt, hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Wenn ich da an die Qualität der Regierungsmitglieder in der ersten Großen Koalition (1966 bis 1969) zurückdenke, kann man nur verzweifeln.