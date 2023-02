Deutsche mehrheitlich gegen Einmischung in Ukraine-Krieg

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.02.2023 - 12:22

Krieg wird und wurde stets nur von einer kleinen Clique Menschheitsfeinde in Gang gesetzt (Politiker, Militärs, Rüstungsfirmen, Medienmitarbeitern, Juristen, irgendwelchen "Beratern" und "Experten" = das sind paar wenige Hansel, deren Bevölkerungsanteil liegt bei noch deutlich weniger als jene Transgender, die sind bei ca. 0,1%, Kriegstreiber dürften deutlich drunter sein).



Demgegenüber: Alleine ca. 40% Nichtwähler in BRD zeigt, dass der Rückhalt der Berliner Bande ziemlich weit unten ist. Wenn die mit ihren Fans untergehen sind hier immer noch genug Friedensfans die was neues aufbauen. Die Kriegstreiber braucht keine Gesellschaft, jede Gesellschaft wird von jenen Kräften von innen heraus gespalten und zerstört.



Also lieber Russe, einmal die paar Hansel weg räumen und dann für Jahrhunderte Ruhe oder man wird immer wieder von ihnen militärisch provoziert oder genervt...es ist soooo einfach @Russland!