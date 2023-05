Deutsche Industrieproduktion bricht ein

Die deutsche Wirtschaft erlahmt, die Industrie-Produktion fällt ab. Doch das grüne Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ist mit Heizungen und Klima beschäftigt.

Wie »n-tv« berichtet, ist die deutsche Industrieproduktion in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Als wichtigste Gründe werden der Mangel an Rohstoffen genannt sowie die hohen Energiepreise. Im März ist die Tätigkeit der Industrie und Baubranche um 3,4 Prozent zurückgegangen. Außerdem bremse der Zinsanstieg die Investitionsfreude in den Finanzmärkten, heißt es.

Doch das Wirtschaftsministerium von Rober Habeck (Grüne) ist derzeit mit anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel der Klima- und Heizungspolitik und der Aufarbeitung der Skandale rund um die Vettern- und Klientelwirtschaft. Derweil gibt es immer mehr Stimmen, die den Rücktritt des Staatssekretärs Graichen oder gar des Ministers selbst fordern.