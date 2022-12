DeSantis kündigt eine Untersuchungskommission zu den Corona-Impfungen an

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Nur er könnte das Land noch retten, wenn er Frieden will. Bis dahin ist noch der agr. Kriegshetzer an der Macht und Europa zahlt und zahlt, bis nicht mehr geht. Und dann sind wir der 52. Staat von denen, offiziell.

14.12.2022 - 14:55

… „Der Druck auf die Vertreter harter Corona-Maßnahmen und Impfungen in den USA wächst. Jetzt hat sich Floridas Gouverneur und Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis hinter die Kritiker gestellt.“ …



Weil auch in den USA unter diesem Biden bisher galt:



„Identitäts-Politik statt Klassenkampf“



wobei die Politik Menschen vorsätzlich an Covid sterben ließ?





Ist da nicht auch höchst seltsam, dass die Impfpflicht für Angehörige des US-Militärs widerrufen wurde?





Weil sich längst herausstellte, dass gegen Covid Ungeimpfte von diesem Virus verschont bleiben



Hirnschädigung und Tod nach Corona-Impfung schon fast normal sind - die Hinterbliebenen auch im angeblich reichen Deutschland, welches im Schadenfall die Haftung der Hersteller auf Kosten der Steuerzahler großzügig übernahm - aber um Aufklärung ´kämpfen` müssen???