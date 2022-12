Der Globalisten-Plan der Massenentvölkerung

»Wir erleben jede Form von Überwachung, jede Form von drakonischen Gesetzen und jede Form von medizinischem Mord, die man sich vorstellen kann«, erklärte Quayle gegenüber Adams.

Die Ausrottung der Menschheit wird von den Globalisten vorbereitet und ist bereits in Arbeit. Die Globalisten haben den Schalter ihres Tötungsnetzes umgelegt, das im Laufe der Zeit das Leben von Milliarden von Menschen beenden wird, während diejenigen, die übrig bleiben, in transhumanistische Mensch-Maschine-Hybrid-Cyborgs verwandelt werden, wie Natural News berichtet.

In einer Folge des Health Ranger Report diskutiert Mike Adams das Thema mit Steve Quayle, der erklärt, dass die Welt sich rasch der großen Drangsal nähert. »Wir erleben jede Form von Überwachung, jede Form von drakonischen Gesetzen und jede Form von medizinischem Mord, die man sich vorstellen kann«, erklärte Quayle gegenüber Adams.

»Wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, einem Wendepunkt, einer biblischen Zeitspanne, in der wir uns der großen Drangsal nähern. Und ich glaube nicht, dass die Menschen verstehen, wie schlimm die Pläne für die Menschheit sind.«

Vieles von dem, was bereits im Gange ist und bald seinen Höhepunkt erreichen wird, ist im »Pandemievertrag« der Weltgesundheitsorganisation (WHO) enthalten, der diese Woche für eine baldige Umsetzung auf globaler Ebene verfeinert wird.

Adams befragte kürzlich den internationalen Biowaffenexperten Dr. Francis Boyle zum Pandemievertrag. Boyle sagte ihm, dass die in dem Vertrag verwendete Sprache darauf abzielt, jegliche verfassungsmäßige Souveränität zu usurpieren, so dass die Macht der Nationen und die Macht der Staaten gestürzt werde.

»In dem Moment, in dem Joe Biden diesen Vertrag unterzeichnet, ist die Regierung der Vereinigten Staaten an die Bedingungen dieses Vertrages gebunden - selbst wenn die Staaten versuchen, sich dagegen zu wehren«, warnte Adams. »Dieser Vertrag wird natürlich von der KPCh (Kommunistische Partei Chinas) unterstützt«, so Adams weiter. »Es ist eine kommunistische, globalistische Übernahme der Gesundheitsinfrastruktur, und die WHO kann Ihnen befehlen, egal wo Sie sich in den Vereinigten Staaten oder irgendwo auf der Welt befinden, sie können Abriegelungen anordnen; sie können Impfvorschriften anordnen; sie können wirtschaftliche Zerstörung anordnen; sie können Quarantänen anordnen.«

Das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) scheint nur ein Testlauf für das echte Virus gewesen zu sein, das laut Adams wahrscheinlich in dem Moment aktiv werden wird, in dem der WHO-Pandemievertrag in Kraft tritt.

Sobald dies geschieht und eine weitere Pandemie ausgelöst wird, wird es kein Entrinnen aus den Abriegelungen, Impfverordnungen und allen anderen Maßnahmen geben, die den Massen aufgezwungen werden. Was Sie jetzt im kommunistischen China mit seiner »Null-Covid«-Tyrannei erleben, wird sich weltweit ausbreiten und überall zur Norm werden.

Quayle stimmt dem zu und bemerkte während des Interviews, dass alles, was die Amerikaner von der Verfassung gewohnt sind - Freiheit, ein ordentliches Verfahren, Schutz vor staatlicher Tyrannei - mit dem Inkrafttreten des Pandemievertrages wegfallen wird.

»Die gesamte technokratische Elite ist nach China gegangen, um den ultimativen Überwachungsstaat oder das ultimative Kill Grid zu bauen. Und was damals in den Vereinigten Staaten illegal war, ist heute völlig legal«, sagte Quayle.

Nach Quayles Einschätzung ist die »wahre Wissenschaft tot«. Das Einzige, was bleibt, ist die vollständige Umsetzung der globalistischen »Wissenschaft«, die all die Dinge mit sich bringen wird, vor denen er in dem Interview gewarnt hat - sehen Sie sich das oben an.