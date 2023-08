Der Elefant im Raum: Migration wird zum entscheidenden Thema

Kommentare zum Artikel

User 07.08.2023 - 13:32 Und der Elephant der schäden durch die experimentelle Gen-Spritze gehört hier auch noch hin. Diese hat vielen Menschen Leid und Tod gebracht!

Werner Hill 07.08.2023 - 13:12 Aber laut Spiegel vertritt man "extremistische Ansichten", wenn man (wie der thüringische AfD-Politiker Rene Aust) gegenüber den Immigranten aus aller Welt verlauten läßt: "ihr werdet diesen Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen".



Wie konnte er aber auch ...!

Siegfried 07.08.2023 - 13:08 Kein Staat und keine Kultur hat in der Gerschichte eine Masseneinwanderung überstanden. Alle verschwanden von der Bühne!

Sucht euch eine neue Heimat, so lange der deutsche Fachmann noch einen Namen in der Welt hat.



Heimat ist dort, wo eure Schuhe stehen!

Fritz der Witz 07.08.2023 - 12:51 Und weil die Bürger in "so großer Sorge" sind, wählen sie den BRANDSTIFTER CDU und die Grüne Pest mit der Bitte, den Brand wieder zu löschen.



Nur in der Irrenanstalt BRDigung möglich.

Ekkehardt Fritz Beyer 07.08.2023 - 12:51 … „Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands und die teure Energiewende bewegen die Bürger und treiben die Wähler zur AfD. Doch die Mainstream-Medien verschweigen das zweite große Thema: Migration. Die Mehrheit der Bürger macht sich große Sorgen.“ …



Auch wie grauslich!



Trotzdem die Führer und Führerinnen selbst aus Sicht von einen wie ´mir` bewusst ´nur so dahin sagten`:



… »dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde« und die „Gottesformel“ in den allermeisten anhängten???





Ja mei: Und so kamen ´sie` zu dem Ergebnis:



"Nur ein Traum war das Erlebnis.

Weil, so schließt er messerscharf,

"nicht sein kann, was nicht sein darf"!!!

(Christian M. – nicht L.)