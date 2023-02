Die Stimme des Friedens ist wichtiger denn je! Immer mehr Menschen sorgen sich, dass Deutschland in den Russland-Ukraine-Krieg hineingezogen wird. Es darf keinen Dritten Weltkrieg gegen. Niemals! Ein Kommentar.

An vielen Orten in Berlin und in zahlreichen anderen Städten sind Schriftzüge wie »Das ist nicht unser Krieg« oder »Nicht unser Krieg!« zu lesen. Der stille Schrei einer unterdrückten Meinung! Doch sie wird von großen Teilen der Gesellschaft geteilt. Immer häufiger hört man die Beschwerde darüber, dass Deutschland immer weiter in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen wird. Die Menschen sorgen sich. Sie haben Angst. Sie wollen kein zweites 1914.

Die Deutschen und ihre Wirtschaft leiden unter den Sanktionen, unter den Energiepreisen, unter den wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges. Sie nehmen hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Deutschland liefert Waffen, ja sogar Kampfpanzer, und sehr viel Geld an die Ukraine. Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte im Europarat: »Wir führen einen Krieg gegen Russland!«

Doch die Bürger wurden nie gefragt. Sie wurde nie gefragt, ob sich Deutschland an diesem Krieg beteiligen soll oder darf. Es gab keine Abstimmung, keine Volksbefragung. Es gab nicht einmal eine faire Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in der auch Kritiker der Waffenlieferungen und Sanktionen und sonstigen Kriegsbeteiligungen ausreichend zu Wort kommen.

Die erschreckende Wahrheit ist: Das Volk ist in dieser Frage kein Souverän. Dabei ist es die wichtigste Frage überhaupt: Krieg oder Frieden? Jetzt werden ukrainische Menschenleben geopfert, Europa liefert Waffen und Geld. Die USA machen ein Geschäft. Selten wurde den deutschen Bürgern ihre Ohnmacht so vor Augen geführt. Doch das ist kein Grund zu schweigen oder aufzugeben. Die Stimme für den Frieden ist immer wichtig. Selbst wenn sie kein mediales Echo im GEZ-Zwangs-Gebühren-Rundfunk findet. Sie wird trotzdem gehört werden.

Es darf keinen Dritten Weltkrieg geben! Niemals. Der dritte Weltkrieg wäre schlimmer als jeder Klimawandel. Der atomare Winter würde das Leben auf der Erde erlöschen lassen. Hier darf es kein Russisches Roulette geben. Friedenspolitik ist das Gebot der Stunde. Wir brauchen eine politische und diplomatische Umkehr!