»Das ist nicht unser Krieg«

25.01.2023 - 11:54

Feige Wehrdienstverweigerer sind menschenverachtend dabei, uns in einen Krieg zu führen, der als 3.Weltkrieg enden kann - danach lebt nichts mehr.



Wie zu erwarten war, ist unser farbloser Gröfaz-Verschnitt in Sachen Leos umgekippt.



Stellt massenweise Anträge auf Kriegsdienstverweigerung; die Bonzen in Berlin wollen euch gewissenlos verheizen!!!