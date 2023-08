Das Innere einer ukrainischen Babyfabrik

Der Krieg hat einen Großteil der ukrainischen Wirtschaft zerstört. Doch ein wichtiger Wirtschaftszweig - die Geburt von Babys durch Leihmütter - wird inmitten der epischen Auseinandersetzungen weitergeführt.

Die Kriegswirren hatten die ukrainische Wirtschaft schwer getroffen, aber es gab einen Wirtschaftszweig, der inmitten des Chaos weiter florierte - das Geschäft mit der Geburt von Babys durch Leihmütter. Während die Welt die Entwicklung des Konflikts beobachtete, entstand in den ukrainischen Babyfabriken eine zutiefst beunruhigende Geschichte, die die Unmenschlichkeit verdeutlicht, die selbst in die intimsten Aspekte des menschlichen Lebens eindringen kann.

In einem langen Bericht auf Politico, wird diese schockierende Realität ans Licht gebracht.

In Los Angeles machte sich Tanya, eine hoffnungsvolle 45-jährige Frau, auf den Weg zur Mutterschaft, der eine erschütternde Wendung nahm. In ihrem verzweifelten Wunsch nach einem Kind entschieden sich Tanya und ihr Ehemann für eine Leihmutterschaft, ein Weg, der sowohl mit Hoffnung als auch mit Unsicherheit behaftet war. Da sie die exorbitanten Kosten einer Leihmutterschaft in den USA nicht tragen konnten, suchten sie im Ausland und landeten bei BioTexCom, einem Leihmutterschaftsunternehmen mit Sitz in Kiew, Ukraine. Der Gedanke, dass ihr zukünftiges Kind in einem Land geboren wird, zu dem ihre Vorfahren eine enge Verbindung haben, verlieh ihrer Entscheidung einen Hauch von Poesie.

Der Prozess begann im Herbst 2017, aber Tanyas Unbehagen wuchs, als der Zeitplan für den Embryotransfer nicht mit ihren Recherchen übereinstimmte. Die Dinge nahmen eine schockierende Wendung, als ihr Mann die Klinik in Kiew besuchte und erfuhr, dass ihre Embryonen einem anderen Paar gespendet worden waren. Die Enthüllung ließ sie am Boden zerstört zurück und stellte die Grundlage ihres Strebens nach Elternschaft in Frage. Das Schweigen von BioTexCom wurde ohrenbetäubend und ließ sie mit unbeantworteten Fragen und zerbrochenen Träumen zurück.

Die herzzerreißende Geschichte von Tanya war kein Einzelfall. Nachforschungen von POLITICO und WELT brachten ein Netz von Beschwerden und Anschuldigungen rund um BioTexCom ans Licht und warfen einen Schatten auf die wohl beliebteste Leihmutterschaftsagentur der Welt. Geschichten über vertauschte Leihmutterzwillinge, verlorene Embryonen und Vorwürfe, das Wohlergehen der Leihmütter vernachlässigt zu haben, zeichneten ein düsteres Bild einer Branche, die von unethischen Praktiken geprägt war.

Der emotionale Tribut war immens. Paare, die sich nach einem Kind sehnten, fanden sich in einem Netz aus Betrug und enttäuschten Hoffnungen verstrickt. Die den Beschwerdeführern gewährte Anonymität machte deutlich, wie heikel ihre Geschichten waren und dass sie Angst vor Konsequenzen hatten, wenn sie sich äußerten.

Die zunehmende Verzweiflung kinderloser Paare hat in der Ukraine eine boomende Leihmutterschaftsindustrie entstehen lassen, die jährlich Hunderte von Babys hervorbringt. Vor dem Hintergrund von Krieg und Ungewissheit blühte diese Branche weiter auf und profitierte vom Leid anderer. BioTexCom zeichnete mit seiner glatten Online-Präsenz und seinen herzerwärmenden Erfolgsgeschichten ein Bild des Glücks, während sich hinter den Kulissen die Beschwerden häuften.

Das Regulierungsvakuum und die widersprüchlichen nationalen Vorschriften boten Unternehmen wie BioTexCom einen fruchtbaren Boden, auf dem sie ungestraft operieren konnten. Die fehlende Aufsicht ermöglichte es dem Unternehmen, trotz Fällen von Kinderhandel, Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu florieren. Gegen das Unternehmen eingeleitete rechtliche Schritte wurden umgeleitet und fallen gelassen und hinterließen eine Spur der Frustration und Ungerechtigkeit.

Die Leihmütter, oft junge ukrainische Frauen, die einen Ausweg aus der Armut suchten, blieben von der Kaltschnäuzigkeit der Branche nicht verschont. Die versprochene finanzielle Erleichterung war oft mit einem hohen Preis für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden verbunden. Berichte über unzureichende medizinische Versorgung, gesundheitliche Komplikationen und fehlende Entschädigung zeichneten ein düsteres Bild der Ausbeutung.

Die Verlockung der Leihmutterschaft als Lösung für Paare, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben, ließ eine weltweite Industrie mit einem Wert von Milliarden von Dollar entstehen. Prominente befürworteten sie, und die Praxis wurde zunehmend normalisiert, aber die Geschichten aus der Ukraine enthüllten eine beunruhigende Schattenseite. Die steigende Nachfrage nach Leihmutterschaft hatte zu einer Zunahme ethischer Bedenken geführt, da die Körper der Frauen zur Ware wurden und die Babys zum Produkt eines Transaktionsprozesses.

Während die Welt den Kampf der Ukraine mit Russland beobachtete, schien die Leihmutterschaftsindustrie trotz aller Widrigkeiten zu florieren. Inmitten von Bombardierungen, Wasserknappheit und Stromausfällen hielt BioTexCom durch und passte sich den Umständen an. Derselbe Krieg, der das Land ins Chaos gestürzt hatte, wurde Teil der Marketingstrategie, die das Streben nach Elternschaft mit dem Kampf ums Überleben verband.

Die Geschichten von Tanya, Victoria, Tatiana und unzähligen anderen werfen ein Licht auf die ungeklärten Schatten der Leihmutterschaft. Ihre Erfahrungen unterstreichen den dringenden Bedarf an ethischen Regelungen, umfassender Aufsicht und einer Neubewertung der Kommerzialisierung menschlichen Lebens. Der emotionale Tribut, den diese Paare und die Leihmütter gleichermaßen zu entrichten hatten, war immens und erinnerte uns eindringlich daran, dass Menschlichkeit niemals auf dem Altar des Profits geopfert werden darf.