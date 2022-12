Dank für die mutigen Stimmen im Kampf gegen die anhaltende Corona-Tyrannei

Wir sind jenen zu Dank verpflichtet, die sich gegen den Mainstream wehren - auch wenn es um Corona geht. Möge sie immer stärker werden, während die Monate und Jahre in dieser epischen Schlacht innerhalb eines Krieges für die Ewigkeit vergehen.

Auf der Webseite Courageous Discourse (Mutiger Austausch) schreibt Dr. Peter McCullough einige Gedanken zur Corona-Tyrannei und denjenigen, die sich dagegen wehren auf:

Viele haben sich gefragt, was passiert wäre, wenn es keine Gegenerzählung zur globalen Pandemie-Reaktion im Gleichschritt gegeben hätte.

Gleichzeitig ergriffen überall auf der Welt autoritäre Regierungsbehörden schnell die Macht und verhängten erdrückende Abriegelungen, verhinderten eine mitfühlende Pflege und förderten Angst, Leiden, Krankenhausaufenthalte und Tod, wie in unserem Buch »Courage to Face COVID-19: Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Tod im Kampf gegen den biopharmazeutischen Komplex.«

Kein einziges entwickeltes Land hatte ein nationales Frühbehandlungsprogramm, um die Zahl der vermeidbaren COVID-19-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle zu begrenzen; sie alle haben Massenimpfprogramme mit neuartigen, unbewiesenen und schnell auf den Markt gebrachten, gefährlichen Produkten eingeführt. Bei den am häufigsten verwendeten Impfstoffen handelt es sich um Gentransfer-Biotechnologie, die im Anschluss an eine zehn Jahre lang fehlgeschlagene DARPA-Initiative des US-Verteidigungsministeriums namens ADEPT:PROTECT P3 entwickelt wurde.

Nach einem Jahr psychologischer Konditionierung akzeptierten die meisten Erwachsenen in den westlichen Ländern bereitwillig die Injektionen, ohne dass es eine Garantie für die langfristige Sicherheit gab. Im Gefolge dieser schrecklichen Szene gab es eine Gegenströmung: Stimmen von Menschen, die die Pandemie anders gesehen und gehört hatten, brachten Hoffnung. Zu ihren gemeinsamen Merkmalen gehörten 1) fehlende persönliche Angst vor SARS-CoV-2, 2) praktische, bescheidene Erwartungen an Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung, 3) die Einsicht, dass eine frühzeitige Behandlung die besten Aussichten auf eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bietet, 4) gesunde Skepsis gegenüber Darstellungen in den Medien und 5) die geringe Erwartung, durch eine Impfung gerettet zu werden.

Ikonische Stimmen von Dissidenten wurden an der Spitze der Gesellschaft von Regierungsvertretern gehört, darunter der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der Hydroxychloroquin einnahm, um die Krankheit leicht zu überstehen, und schwor, niemals einen COVID-19-Impfstoff zu nehmen. Seltene und intellektuell mutige Mitglieder von Parlamenten haben das falsche Narrativ angeprangert, darunter Christine Anderson (EU-Deutschland), Robert Roos (EU-Niederlande), Malcolm Roberts und Craig Kelly (Australien), Ron Johnson und Rand Paul (US-Senat), und die Liste ließe sich noch um viele weitere namhafte Politiker erweitern.

Die Welt hörte von Erzbischof Carlo Maria Vigano, der sich zu den ethischen und religiösen Einwänden gegen Zwangsimpfungen äußerte, während so viele andere in der katholischen und anderen Kirchen mitschuldig waren und schwiegen. Ebenso hörte die Musikwelt »Genug ist genug« von Eric Clapton, der sich mit COVID-19 impfen ließ und ein Jahr lang nicht Gitarre spielen konnte, da er sich von einem Ausbruch einer schmerzhaften Neuropathie erholte. Der kleine, aber mächtige Prashant Bushan leistete vor dem Obersten Gerichtshof Indiens Widerstand, als er die Regierung wegen des völligen Fehlens transparenter Impfstoffergebnisse für die indische Bevölkerung mit dem Vorschlaghammer attackierte.

Novak Djokovic wurde aus Australien ausgewiesen und von den Australian Open ausgeschlossen, weil er seinen Körper vor den Schäden einer unnötigen Impfung schützen wollte. Der große Basketballer Kyrie Irving und der Football-Star Aaron Rogers wurden mit jeder Form von Impfstoffdiskriminierung bedroht, einschließlich beruflicher und finanzieller Schäden, weil sie ihre Meinung nicht änderten.

Wir sahen, wie die Moderatoren der Mainstream-Medien (Tucker Carlson, Laura Ingraham, Dan Bongino, Eric Bolling, Sebastian Gorka, Chris Salcedo, Dan Ball, Brannon Howse, Sean Spicer, Emerald Robinson, Amanda Brilhante, Carl Higbie und viele andere) an die Linie herantraten und alternative Standpunkte zuließen, wie helle Lichter in einem dichten Nebel, der die Grenze zwischen Illusion und Realität verdunkelt.

In den letzten drei Jahren gab es einen kometenhaften Aufstieg von unabhängigen Journalisten und Podcastern wie Malcolm Out Loud, Daniel Horowitz, Stew Peters, Mike Adams, Alex Jones, Del Bigtree, Joe Rogan, Tommy Carrigan, Ivory Hecker, April Moss, Joseph Arthur, Jean-Pierre Kiekens, Xavier Albert, Jan Jekielek, Roman Balmakov, Kristina Borjesson, Daniel O'Connor, Steve Bannon und Naomi Wolf, um nur einige zu nennen. Die Medien haben vielleicht das größte Risiko auf sich genommen, da sie als Kanäle für so viele weitere Stimmen dienten, die sich Gehör verschaffen wollten.

Und schließlich können wir uns nicht vorstellen, wie die Welt ohne die ethischen Mitarbeiter des Gesundheitswesens aussehen würde, die bereit waren, ihre persönliche Sicherheit, ihre Karriere und die Sicherheit ihrer Familien zu opfern, um der Welt mitzuteilen, was wirklich mit der Virusinfektion und den Impfstoffen geschah. Ärzte verwandelten sich in mutige, unnachgiebige und unaufhaltsame Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die als Quellen für maßgebliche wissenschaftliche Analysen dienten, die falsche Argumente nach und nach widerlegten. Der anhaltende Ansturm der wissenschaftlichen Wahrheit war wie Kryptonit für eine neue Weltordnung, die sich unter dem Deckmantel falscher Gesundheitskrisen bildete. Da die Pandemie als »medizinischer Notfall« dargestellt wird, ist sie dazu bestimmt, von Ärzten wie McCullough, Adil, Amerling, Atlas, Breggin, Risch, Bhattacharya, Cole, Frost, Kheriaty, Makary, Malhotra, McDonald, Kory, Lawry, Marik, Trozzi, Victory, Vliet und anderen beendet zu werden, zu denen sich diejenigen gesellen werden, die von der Seitenlinie der Komplizenschaft herunterkommen und schließlich das Richtige tun.

Der Platz reicht nicht aus, um eine ganze Reihe unerschrockener Anwälte zu erwähnen, aber die Ärzte wissen, dass das einzige faire Gericht, das derzeit offen ist, das Gericht der öffentlichen Meinung ist. All diese Bemühungen gaben den Schwächsten, die von den Pandemie-Verantwortlichen mit Füßen getreten wurden, Mut und Hoffnung.

Wie würde Thanksgiving aussehen, wenn es keinen Widerstand gäbe? Es könnte weit auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung liegen: 1) fortgesetzte Abriegelungen und »COVID-19-Null«-Kontrollmaßnahmen, 2) massive Finanzdefizite aufgrund von Ausgaben für Gegenmaßnahmen, 3) digitale Impfpässe und Reisebeschränkungen, 4) digitale Währung, 5) bedrohte Bankkonten, 6) Zwangsimpfungen gegen den eigenen Willen, 7) schwerstbehinderte Menschen mit Herzmuskelerkrankungen, Thrombosen, neurologischen Problemen und rekordverdächtigen Sterberaten in allen Altersgruppen.

In Anbetracht all dieser Segnungen sind wir der Gegenerzählung sehr dankbar. Möge sie im Laufe der Monate und Jahre in dieser epischen Schlacht innerhalb eines Krieges für die Ewigkeit immer stärker werden.