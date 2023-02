Corona-Impfung »absichtlich giftig«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

08.02.2023 - 09:26

Man mag über die Motivation hinter der Coronanimpf-Kampagne denken, was man will, sie hat überdeutlich bewiesen, wie die Psychologie der Massen funktioniert, denn etwas sozialer Druck genügte bereits, um den von Angst geschürten Hass sogar bis in die Familien zu torpedieren.



Und diese obrigkeitsgehorsamen und bratwurstgeilen Plörrejunkies sollen heute nun ohne Frust einsehen, dass die zuvor verteufelten Ungeimpften sich teileweise besserer Gesundheit erfreuen als sie selber?



Das ist etwas zu viel verlangt vom Weltmeister der schönmalerischen Verdrängung eigenen Versagens.



Sie werden sich also weitere Hetze ausdenken, um die beschuldigten Sündenböcke zu attackieren, denn so sind sie nun mal hinter der Gutmenschenfassade.



Die werden also eher den Nachbarn lynchen, als gegen ihre heiligen Coronadiktatoren zu kämpfen.



Pack nannte der Erzengel Gabriel unter den deutschen Soziteufeln die darum mal zurecht, obwohl er andere meinte.