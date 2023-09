Corona: Geheimer Brief an die CDC enthüllt falsche Darstellung wissenschaftlicher Daten

Neu aufgetauchte Dokumente der National Institutes of Health deuten darauf hin, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens möglicherweise ungenaue Informationen verwendet haben, um für die Verwendung von Masken zur Verhinderung schwerer COVID-19 und Virusübertragungen zu werben.

Kürzlich von den National Institutes of Health erhaltene Dokumente deuten darauf hin, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens ungenaue Informationen verwendeten und medizinische Forschungsergebnisse falsch darstellten, um ihr politisches Ziel zu erreichen, dass Masken schwere COVID-19-Erkrankungen und Virusübertragungen verhindern - trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse von Experten, wie The Gateway Pundit zu berichten.

In einem kürzlich erhaltenen Brief (pdf), der im November 2021 an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geschickt wurde, informierten der Top-Epidemiologe Michael Osterholm, Direktor des Center for Infectious Disease Research and Policy an der University of Minnesota, und sieben Kollegen die Behörde darüber, dass sie fehlerhafte Daten verbreitete und Daten ausschloss, die ihre Darstellung nicht stützten.

In dem Schreiben wurde die Behörde gewarnt, dass die falsche Darstellung von Daten auf vertrauenswürdigen Websites wie der CDC und dem COVID-19 Real-Time Learning Network, das gemeinsam von der CDC und der Infectious Diseases Society of America (IDSA) ins Leben gerufen wurde, »die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft beschädigt«, das Vertrauen der Öffentlichkeit durch »falsche Darstellung der Beweise« gefährdet und bei der Öffentlichkeit »falsche Erwartungen« weckt, die Maskierung würde sie vor dem SARS-CoV-2-Virus schützen, das COVID-19 verursacht.

»Wir sind der Meinung, dass die Informationen und Empfehlungen in ihrer jetzigen Form das Risiko einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus erhöhen und zu einer schweren oder sogar lebensbedrohlichen Infektion führen können«, schrieb Osterhom.

Die Autoren forderten die IDSA auf, die Behauptung, Maskierung verhindere schwere Erkrankungen, von ihrer Website zu entfernen, und baten die CDC, ihre Aussagen über die »Wirksamkeit von Masken und Gesichtsbedeckungen zur Verhinderung der Übertragung von SARS-CoV-2« zu überdenken.

Osterholm stellte auch ein Muster der selektiven Auswahl von Daten fest, die die gewünschte Darstellung unterstützen, dass Masken schwere COVID-19-Erkrankungen und -Übertragungen verhindern - Behauptungen, die seiner Meinung nach durch die von der CDC und der IDSA auf ihren Websites bereitgestellten wissenschaftlichen Beweise nicht gestützt werden.

Die IDSA-Webseite »Masks and Face Coverings for the Public« (Masken und Gesichtsbedeckungen für die Öffentlichkeit) scheint sich auf die Stärken der Studien zu konzentrieren, die ihre Schlussfolgerungen stützen, während sie die Mängel des Studiendesigns ignoriert, schrieb Osterholm. »Studien, die ihre Sichtweise nicht unterstützen, werden in ähnlicher Weise heruntergespielt«.

Der Brief wurde an CDC-Beamte, die assoziierten medizinischen und assoziierten digitalen Redakteure des COVID-19 Real-Time Learning Network und an IDSA-Vorstandsmitglieder geschickt, darunter Dr. Rochelle Walensky, die ehemalige Direktorin des CDC während der COVID-19-Pandemie.