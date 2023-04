Chinas Außenminister stutzt Baerbock zurecht

Annalena Baerbocks frechdreiste Art, den Chinesen in punkto Taiwan, Menschenrechte, Ukraine und Umweltschutz die Leviten zu lesen, ist nach hinten losgegangen. Die Frau, die Deutschland vertritt und von Diplomatie keine Ahnung hat, ist plump in alle erdenklichen Fettnäpfchen getreten. Sie benimmt sich, wie man sich in China nicht benehmen darf und trampelt auf dem diplomatischen Parkett wie ein Elefant im Porzellanladen. Am grün-deutschen Wesen soll die Welt genesen? Sie spricht Themen an, die für die chinesische Regierung Tabu-Themen sind. Das ist nicht mutig, sondern naiv und dreist.