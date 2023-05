China baut 24 und plant 47 neue Kernkraftwerke

Während Deutschland seine Kernkraftwerke abgestellt hat, plant China den bau von 47 neuen Atomkraftwerken. 24 davon sind bereits im Bau befindlich.

Während Deutschland seine Kernkraftwerke abgestellt hat, plant China den bau von 47 neuen Atomkraftwerken [siehe Daten von Statista]. 24 davon sind bereits im Bau befindlich [siehe Bericht »china.org«]. China will in allen Energien und Technologien führend sein. Außerdem hat das Land mit seiner wachsenden Industrie einen enormen Energiehunger.

Gleichzeitig werden rund 200 neue Kohlekraftwerke gebaut. Ebenso werden Wasser und Windkraft ausgebaut. Kurz: China setzt auf alle Entwicklungen gleichzeitig.

Was ist mit den Klimaversprechen? China pocht darauf, die neuen Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke so sicher und umweltfreundlich wie möglich zu bauen und plant diese Technologie dann zu exportieren. So hat China beispielsweise ein besonders »sauberes« Kohlekraftwerk für Dubai gebaut [siehe Bericht CCTV].

Außerdem wird China in Zukunft zusätzlich auf mehr Erdgas setzen. Denn das kostengünstige Erdags, dass Russland bislang nach Europa exportiert hatte, soll in Zukunft der chinesischen Wirtschaft zugute kommen.

Die Deutschen müssen sich zukünftig mit Windrädern, Solaranlagen und teurem LNG aus den USA über Wasser halten.