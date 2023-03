C&A schließt Filialen, Peek&Cloppenburg insolvent

Der deutschen Wirtschaft geht in vielen Bereichen die Luft aus. Oftmals ist die völlig fehlgeleitete Politik der bunten Regierung in Berlin daran schuld. Doch manchmal kommen auch hausgemachte Fehler erschwerend hinzu, wie zum Beispiel bei den Modeketten C&A sowie Peek&Cloppenburg.

Stellenabbau, Konkurse, Insolvenzen, Pleiten, Schließungen - diese Vokabeln gehören in der Zwischenzeit zur deutschen Wirtschaftspolitik der bunten Regierung in Berlin dazu wie früher Handelsüberschuss und Exportweltmeister. Jene Zeiten sind lange vorbei, Deutschland wird von den Nichtskönnern und Versagern auf den Regierungssitzbänken wirtschaftlich demontiert. Völlig falsche grundlegende Entscheidungen, wie zum Beispiel die fatale Energiewende, vernichteten und vernichten weiterhin tausende Arbeitplätze hier im Land. Die dafür Verantwortlichen wollen - wie so oft - von Nichts wissen und machen einen auf Pontius Pilatus: sie waschen ihre Hände in angeblicher Unschuld. Statt aber die Steuereinnahmen dann dafür zu verwenden, den von Entlassungen, Betriebsschließungen und Stellenabbau Betroffenen zu helfen, schmeißt die bunte Regierung in Berlin das Geld lieber mit beiden Händen aus dem Fenster, sprich ins Ausland. Etliche Traditionsunternehmen in Deutschland haben wegen dieser völlig fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik bereits ihre Pforten für immer geschlossen oder aber sind ins Ausland abgewandert.

Nicht immer sind für Pleiten und Insolvenzen die Fehler aber alleine bei den Berlinern Versagern zu finden. Denn auch hauseigenen Entscheidungen können diesen Prozess massiv beschleunigen. So zeigt es sich unter anderem bei den beiden Modeketten C&A sowie Peek&Cloppenburg. C&A hat bereits einige Filialen geschlossen, auch dieses Jahr stehen weitere Schließungen an. Peek&Cloppenburg geht komplett in die Insolvenz.

Was bei beiden Modeketten auffällt ist, dass der Niedergang relativ zeitgleich mit der Änderung der Ausrichtung in der Werbung einhergeht. Beide Ketten unterwarfen sich in diesem Bereich einer links-woken Ausrichtung mit vermehrt Transgender- oder Multikultipersonen. Die neuen propagierten Zielgruppen sollten möglichst bunt und ach so vielfältig sein. Genau das kam aber bei den Kunden gar nicht gut an. Die kehrten dem Multikulti-Transgender-LQGBTUSW-Hokus-Pokus den Rücken und gaben ihr Geld lieber woanders aus. Das Ergebnis zeigt ich für beide Modeketten jetzt: Schließungen und Insolvenz. Etwas weniger Propaganda wäre wohl besser für das Geschäft gewesen.