Buh-Rufe und Pfiffe - Schulzes Festzeltauftritte gehen daneben

Am 8. Oktober wird der bayrische Landtag neu gewählt. Die Fraktionschefin der Grünen im bayrischen Landtag, Schulze, macht eine Tour durch die Bierzelte. Damit hat sie ein Problem: niemand will sie hören. Auch der Auftritt beim Wiesenfest in Kemnath ging für sie daneben.

Veröffentlicht: 22.08.2023 - 09:02 Uhr

von Redaktion (mk)

In Bayern kann man nur dann erfolgreiche Politik machen, wenn man die Weißwurst- und Weißbiervertilger in den Bierzelten hinter sich bringen kann. Franz-Josef Strauß war ein solcher Bierzeltredner, der genau wusste, wo es den Sepp und die Zenzi »druckte« und hatte die passende Auftritte mit den passenden Sprüchen parat. Der Söder heutzutage kommt mitunter viel zu abgehoben daher - und er ist Franke und kein »echter Bayer«. Deswegen kriegt er ein Bierzelt eben nicht zum Kochen. Das schafft die Fraktionschefin der Grünen im bayrischen Landtag, Katharina Schulze, schon. Aber ganz anders als sie sich das vorstellt. Denn bei ihren Auftritten kocht zwar auch des Volkes Seele über, aber ausschließlich um Schulze auszubuhen, auszupfeifen und vom Rednerpult respektive Mikrophon wegzubrüllen. Die Bayern, vor allem in den ländlichen Gebieten, halten von den Grünen nur eins: Abstand. Ohne die Nobelschröders und ihr elitäres Klientel in den extrem teuren Vierteln Münchens würden die Grünen in der politischen Versenkung verschwinden, wie es auch der jüngste Trend bei der Wahlkreisprognose belegt. Auf dem Kemnather Wiesenfest ging für Schulze jedenfalls der nächste Bierzeltauftritt komplett daneben. »Hau ab! Hau ab!« - fast stakkatoartig wurde Schulze aufgefordert, ihren Auftritt kurz zu halten (Video). Plakate mit den Worten »Kriegstreiber!« wurden unübersehbar hochgehalten und bei vielen Bierzeltbesuchern ging der Daumen für Schulze nach unten.