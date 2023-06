Brasilien: Der Cacique Serere ruft um Hilfe!

[Sie auch Meldung auf Instagram HIER und HIER]

Ist der Häuptling und Pastor dazu verdammt, im Gefängnis zu sterben? Brasilien ist in eine Zeit der Finsternis eingetaucht, die durch das gemeinsame Handeln von Exekutive und Justiz verursacht wurde. Bei der Verfolgung der Konservativen missachten die Exekutive und die Justiz die grundlegenden Menschenrechte, verachten die öffentlichen Freiheiten, verletzen verfassungsmäßige Normen, erfinden Verbrechen die nicht im brasilianischen Rechtssystem vorgesehen sind, ignorieren die grundlegenden Verfahren die im Strafgesetzbuch vorgeschrieben sind, und inhaftieren unschuldige Bürger ohne rechtsstaatliches Verfahren. Selbst wenn es Ermittlungen gibt, wird den Anwälten das grundlegende Recht auf Akteneinsicht verweigert und den Angeklagten das heilige Recht auf Widerspruch verweigert. Sie missachten die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft zur Freilassung politischer Gefangener und zur Einstellung rechtswidriger Ermittlungen. Ohne Grenzen für die Begehung von Rechtsverstößen haben sie eine "rechtliche Grauzone" erschaffen, die konservative Bürger ohne jegliche Art von Untersuchung, Straftatbestand oder formeller Anklage inhaftiert. In dieser erschreckenden Situation wurde der Häuptling Serere verhaftet und inhaftiert, dessen prekärer und besorgniserregender Gesundheitszustand in diesem exklusiven Interview mit seinem Anwalt Dr. Geovane Veras Pessoa analysiert wird.