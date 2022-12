Indigenen-Häuptling verhaftet - Presse schweigt

Brasilía wird zum »Kriegsgebiet«

Der linke Oberste Gerichtshof in Brasilien hat begonnen, Verhaftungen von Pro-Bolsonaro-Demonstranten anzuordnen. Häuptling Cererê Xavante (Foto) wurde am Montag von der Bundespolizei festgenommen. Unterstützer versuchten, das Polizeipräsidium zu stürmen und Autos und Busse in Brasilía in Brand zu setzen.

Foto: Twitter

Veröffentlicht: 13.12.2022 - 10:19 Uhr

von Redaktion (et)

»Cererê Xavante, Häuptling des Xavantes-Stammes und einer der prominenten Anführer der Proteste des brasilianischen Frühlings, wurde heute Abend, am 12. Dezember, von der Bundespolizei auf Befehl von (Oberstem Richter) Alexandre de Moraes vor dem Alvorada-Palast festgenommen«, berichtet Rio Times. Chief José Acácio Cererê Xavante ist einer der prominentesten Anführer bei den Protesten gegen den mutmaßlichen Wahlbetrug. Er führte Indigenen-Proteste am Flughafen in Brasilía, im Park Shopping Einkaufszentrum und vor dem Hotel, in dem der gewählte Präsident Lula da Silva wohnt, an. Cererês Frau warf der Bundespolizei vor, ihren Mann vor den Augen ihrer beiden Kinder »brutal« festgenommen zu haben. Viele brasilianische Indigene unterstützen Präsident Bolsonaro, weil er ihnen die Selbstbestimmung über ihr Leben lassen will, während elitäre westliche »Klimaaktivisten« die Indios zwingen wollen, in der Steinzeit zu leben. Die Mainstream-Presse schweigt zu der Verhaftung Cererês. Wenn ein Indio-Häuptling von Bolsonaro verhaftet werden würde, würde es weltweit Schlagzeilen machen. Unter Lula da Silvas ersten Amtszeit brannte doppelt so viel Regenwald wie unter Bolsonaro. Trotzdem stellt die Presse Bolsonaro als Umweltzerstörer dar und hofiert den vorbestraften Kriminellen Lula. Demonstranten versuchten nach der Verhaftung Cererês, das Hauptquartier der Bundespolizei zu stürmen, wurden jedoch mit Gummigeschossen, Tränengas und Blendgranaten daran gehindert. Mindestens zwei Busse und mehrere Fahrzeuge wurden von Demonstranten angezündet, die auch Steine auf Polizeifahrzeuge warfen. Beobachter bezeichneten den Schauplatz als »Kriegsgebiet«. Von der Haft forderte Häuptling Cererês die Demonstranten auf, die Ausschreitungen zu beenden: »Wir sind nicht gewalttätig.«