Biologin bei BILD: Lauterbach hat versagt und muss zurücktreten

Die Biologin Cornelia Stolze äußert bei BILD die Meinung, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht mehr tragbar sei. Er habe die vielen Fehler der Corona-Politik zu verantworten. Maskenpflicht und Impfzwang seien fatale Fehler gewesen.

Die Corona-Krise ist längst vorbei, doch an manchen Orten gelten immer noch viele Regelungen. Nun beginnt die Aufarbeitung. Bei BILD ist längst klar, dass das katastrophale Missmangement der Krise mit dem Corona-Lockdown, all den Repressionen und Schäden für die Bevölkerung und Wirtschaft auch personelle Konsequenzen haben muss.

Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze äußert bei BILD die Meinung, dass vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seinen Hut nehmen müsse. Schon zu Beginn der Corona-Krise habe er unverhältnismäßig Ängste geschürt und Panikstimmung verbreitet. Obwohl er sich selbst ständig widersprochen hat, wurde er zu einem Wortführer aufgebauscht, obwohl er eigentlich gar nicht über die fachlichen Kenntnisse verfüge, erklärte Stolze. Er sei kein wirklicher Epidemiologe und habe kaum als Arzt richtig gearbeitet. Sie sieht in Lauterbach eine Art »Hochstabler«, weil er sich als ein Experte ausgebe, der er nicht sei.

Lauterbachs habe massiven Einfluss auf die Stimmung im Lande gehabt, so die Biologin. Er war auch derjenige, der die Bürger immer wieder zu den Impfungen und Boostern gedrängt habe. Dabei habe er öffentlich oftmals Zahlen in den Raum geschmissen, die keine fest Grundlage hatten und aus der Luft gegriffen gewesen waren, erklärte die Wissenschaftsjournalistin. All dies betrachtet, sei er als Minister nicht mehr tragbar. Auch die Medien trügen eine gewisse Mitschuld, weil sie Lauterbach zu unkritisch präsentiert hatten. So wurde die Meinung verbreitet, dass die Impfungen vor Infektionen schützen, was sie nicht taten. Das war irreführend. Auch die Studien zu den Impfstoffen seien völlig unzureichend gewesen.

Laut Cornelia Stolze habe Karl Lauterbach die Verantwortung mitzutragen, dass viele Menschen an Impfnebenwirkungen leiden, die statistisch viel zu wenig erfasst worden sind. Er habe das Leben der Menschen eher gefährdet als geschützt. Auf jeden Fall seien viele Maßnahmen weder zielführend noch sinnvoll gewesen. Schweden habe gezeigt, dass es auch anders geht. Sowohl die Maskenpflicht als auch der Impfzwang seien ein Fehler gewesen.

Der Psychologe Rolf Schmiel erklärt, dass die Panikstimmung und Angstmache die Lage insofern verschlimmert haben, als dass der permanente Krisenmodus Stress verursacht, der die Menschen krank mache. Nichts sei schlimmer für das Immunsystem wie wenn der Körper und die Psyche permanent Stress ausgesetzt sind.