Billiger Strom? Wollen die Grünen uns für dumm verkaufen?

Die hohen Energiepreise in Deutschland belasten die Verbraucher und verscheuchen die produzierende Industrie. Durch die teure Vergabe von Windpark-Lizenzen wird die Windenergie noch teurer. Doch die Grünen bewerben dies als billigen Strom.

[Siehe hierzu Video auf TikTok HIER!]

Im Oktober sind in Bayern Landtagswahlen. Die Grünen beginnen frühzeitig mit ihrem Wahlkampf und hängen bereits Wahlplakate aus. Die Bürger in Bayern trauen ihren Augen nicht: Angesichts der durch sie selbst mitverursachten Energiekrise werben die Grünen doch tatsächlich mit »billigem Strom«.

Ist das bewusste Täuschung? Ist das eine Wahlkampflüge, wie einige Bayern behaupten? Gibt es überhaupt irgendein Szenario, bei dem die Energiewende mit viel Windkraft dazu führt, das Energie/Strom billiger wird?

Nach den bisherigen Erfahrungen und den Warnungen fast aller Wirtschaftsinstitute ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist ja genau der Grund, weshalb die Industrie abwandert. Die Investoren und Industrieunternehmen und besonders die energieintensive Industrie bemängeln ja gerade genau dies: Der Industriestandort Deutschland hat als Wettbewerbsnachteil, dass die Energie hier so teuer ist.

Hinzu kommt folgendes: Die Grünen haben mit ihrer Energiewende früher immer für eine Verteuerung der Energie plädiert. Das war ja das Konzept der jahrelang vertretenen »ökologischen Steuerreform«, Energie bewusst zu verteuern, um die Menschen zum Energiesparen zu zwingen. Heute wird dies durch Ideen wie der CO2-Abgabe vertreten.

Und überhaupt: Windenergie und Sonnenenergie lassen sich nach wie vor schlecht speichern.

Der CDU-Politiker Arnold Vaatz kritisierte die Energie-Politik der Grünen in der »Neuen Zürcher Zeitung (NZZ)« wie folgt:

»Wir haben ein gravierendes, täglich wiederkehrendes Missverhältnis zwischen Verkauf und Einkauf von Energie in Deutschland. Wir geben Strom billig ab, wenn wir zu viel haben, und kaufen ihn teuer ein, wenn wir keinen haben. Weil die sogenannten erneuerbaren Energiequellen Zappelstrom liefern. Sie werden Kernkraft und fossile Kraftwerke nie ersetzen können, weil sie nicht grundlastfähig sind. Aber wir sehen systematisch über diesen gravierenden Mangel hinweg. Mehr als die Unvernunft der Energiepolitik stört mich deshalb, dass es keine öffentliche Debatte gibt, die der Tragweite dieser Fehlentwicklung entspräche. Überdies zeigt sich an dieser Stelle, dass die Grünen gar keine CO2-Einsparung wollen, sonst hätten sie nämlich die Kernkraft nicht abgestellt. Was die Grünen wirklich antreibt, ist der Wille zur kompletten Dekonstruktion aller vorgefundenen Gegebenheiten bis hin zu biologischen Grundsachverhalten.«

Wer all diese Zusammenhänge kennt, muss sich durch dieses Wahlplakat der Grünen wirklich für dumm verkauft vorkommen.