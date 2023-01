Bill Gates und WHO verbreiten Panik: 2025 könnte neue Pandemie über die Welt ziehen

Kommentare zum Artikel

Desperado 02.01.2023 - 10:29 Warum geimpfte Menschen sterben. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi erklärt, wie geimpfte Sportler und Kinder relativ gut vor dem plötzlichen Tod geschützt werden können‼️

"Die Menschheit ist zerstört."sagt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi mit ernster Miene im Gespräch mit dem Journalisten Glen Jung vom kanadischen unabhängigen Portal brightlightnews.com.Der bekannte Professor macht auf den Wettlauf aufmerksam, in den die Menschheit durch die Einführung von mRNA-Seren, die nun auch für Grippeimpfstoffe zugelassen sind...( Da spart man sich doch jeden Arztbesuch, Tetanus und andere Spritzen sind dann auch mit dem Todes Gift verseucht ),, Willst du sterben geh zum Arzt oder ins Krankenhaus und du bist alle Sorgen los ,,



( Geimpfte sollten vor ihrem Gang in die Urne noch kleine Rückmeldungen und Botschaften an ihre Täter senden um dann friedliche Ruhe zu finden ,,Man sieht sich dann auf der anderen Seite,,)

Wahrheitsfinder 02.01.2023 - 10:29 Na - jedes Produkt, jedes Unternehmen, braucht auch immer einen sog. "Businessplan".

Kennen wa doch - oder !?

Desperado 02.01.2023 - 10:25 Auch in 2023 immer noch nette Völker auf der Welt die Brüderschaft mit dem WEF suchen.....

Kannibalen Stämme von Papua-Neuguinea wollen Mafia-Politiker und Migranten aller Art aufnehmen.Damit ist das Thema dann gegessen und Frieden auf der Erde,,Klaus Schwab kann ja auf dem Mars mit seinen Hybriden die NWO Schaffen.,,

Desperado 02.01.2023 - 10:23 Dr. Gunter Frank zur Covid-19-Impfung bei Kindern: ♦️Kollegen reichlich naiv?! ♦️Verjährung bei dadurch sterbenden Kind erst nach 20 Jahren ♦️& Arzt wird wegen fahrlässiger Tötung verklagt, ♦️kommt ins Gefängnis, ♦️auch noch nach 15 Jahren.

Wieder ein Zeitreisender Bill...er sichert sich ab , da bis 2025 Millionen an seinen Impfungen den Tod finden werden ,,dann heißt es am neuen Virus gestorben und dumme mit Angst lassen sich dann wieder Impfen.,,Bis alle dummen ausgestorben sind, und nur noch die Satanisten beseitigt werden müssen,,

Lansab 02.01.2023 - 10:20 "...schon weit im Voraus zu wissen, welche Pandemie die Welt überrennt?" Eine mögliche Erklärung: Bill und seine Mitkämpfer finanzieren alle möglichen Labore, in denen emsig Gain-of-Funktion-Forschung betrieben wird. Wenn dann neue Erfolge erzielt werden, muss man halt nur noch einen kleinen Laborunfall geschehen lassen, und schon ist sie da, die nächste Pandemie. Aber das würden Bill und seinen Marionetten der WHO natürlich nie tun. Dafür sind sie viel zu ehrenhaft. Das ist nur miese Verschwörungstheorie.

Desperado 02.01.2023 - 10:16

(

3,5 Millionen Dollar pro Dosis: EMA empfiehlt Zulassung des teuersten Medikaments der Welt | Kleine Zeitung

Eine Dosis des Medikamentes kostete mehrere Millionen Dollar.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt die bedingte Zulassung des laut Beobachtern bislang teuersten Medikaments der Welt. Das Präparat "Hemgenix" des US-Herstellers CSL Behring werde bei Erwachsenen gegen schwere und mittelschwere Hämophilie B – eine Bluterkrankheit – eingesetzt, teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit.

Der Preis für eine Dosis der Gentherapie – das Medikament muss nur einmal als Infusion verabreicht werden – wird für die USA mit 3,5 Millionen US-Dollar angegeben. Das macht es dem Wissenschaftsmagazin "Nature" und anderen Quellen zufolge zum derzeit teuersten Medikament der Welt.

Blutgerinnungsstörung Durch Corona Impfung.

( Willst du Medizin verkaufen erfinde eine Krankheit )

Bei Hämophilie B ist die Blutgerinnung erblich bedingt gestört. Die Krankheit ist sehr selten, etwa eines von 20.000 bis 50.000 männlichen Neugeborenen ist nach Angaben der EMA davon betroffen. Bisherige Medikamente zielen darauf ab, vorbeugend oder im Akutfall die Blutgerinnung zu verbessern. Sie müssen aber immer wieder verabreicht werden, schreibt die EMA. "Hemgenix" hingegen führe dazu, dass die Leber beginnt, selbst die fehlenden Stoffe für die Blutgerinnung zu produzieren.

"Hemgenix" sei die erste Gentherapie gegen die Erkrankung, so die EMA. Die EU-Kommission muss nun noch die EU-weite bedingte Marktzulassung beschließen. Eine bedingte Zulassung kann auf Basis von weniger Daten als üblich erteilt werden, wenn es einen besonderen Bedarf für ein Medikament gibt. Der Hersteller sollte später weitere Daten nachreichen.

Desperado 02.01.2023 - 10:15 ( Wieder ein Zeichen das zu viel Geld Einsam und Krank macht..Dieser Verein der Seelenlosen NGO,s hat auf der Welt von Menschen nichts verloren.)