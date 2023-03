Bild: Grüne Klima-Politik ist schäbiger Klassenkampf

Die Bild-Zeitung hat online ein passendes Kommentar-Video veröffentlicht. Es zeigt auf, wie Millionen Menschen, die hart für ihr Eigenheim gearbeitet und gespart haben, regelrecht enteignet werden. Dies geschieht durch Zwangssanierungen, Verbot von Gas- und Ölheizungen und Grundsteuer

[Siehe Videos von Bild-Online HIER und HIER]

Aufgrund einer Abstimmung im EU-Parlament werden Millionen Haus- und Wohnungsbesitzer zu teuren Sanierungen gezwungen. Das Ziel der EU: Bis zum Jahr 2030 müssen Wohngebäude mindestens die Energieeffizienzklasse »E« erreichen. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Wohnhäuser teuer saniert oder umgebaut werden müssen. Hinzu kommen die Pläne des Habeck-Ministeriums für Energie, Öl- und Gasheizungen abzuschaffen.

Für Millionen Menschen, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet und gespart haben, kommen gigantische Kosten zu. Für viele Junge Menschen bedeutet dies, dass der Traum vom Eigenheim in weite Ferne rückt. Und für viele ältere Menschen bedeutet dies, dass sie Gefahr laufen, aufgrund der hohen Kosten ihr Häuschen zu verlieren.

Umfragen zeigen immer wieder, dass die Mehrheit der Bürger gegen diese Gesetze ist. Es kommt Enteignungen gleich. Auch die Straßen-Umfragen der Bild-Zeitungen zeichnen ein ähnliches Bild. Die Mehrheit der Menschen ist über die dreiste Art, über ihre Köpfe hinweg zu regieren, entsetzt. Einige befürchten, ihr Haus zu verlieren. Andere denken über das Auswandern nach. Es wird deutlich, wie sehr die Klima-Politik aus EU-Brüssel und den grün regierten Ministerien in Berlin für sozialen Sprengstoff sorgt.

Noch sind die Gesetze nicht durch. In der EU müssen noch die Mitgliedsstaaten darüber entscheiden, ob sie dem Beschluss des EU-Parlamentes folgen. Und in Berlin sind die Heizungspläne von Robert Habeck noch nicht durch. Jetzt ist es höchste Zeit, dass die Bürger aufstehen und diesen Wahnsinn stoppen. Sonst wird das Wohnen in Deutschland bald unbezahlbar. Denn hinzu kommt ja noch die Mehrbelastung durch die neue Grundsteuer hinzu. Diese Faktoren summieren sich, dass normale Bürger sich ein Eigenheim nicht mehr leisten können.