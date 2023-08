»Bidens Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline schadet vor allem der deutschen Wirtschaft«

Der ehemalige Fox News Moderator Tucker Carlson ist wieder in Budapest zu Besuch und traf dort neben Präsident Viktor Orbán auch den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, der ihm erklärte, dass der Ukraine-Krieg »die europäische Wirtschaft zerstört hat«.

Während seines Besuchs in Budapest besuchte Tucker Carlson den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in der serbischen Botschaft, wo Vučić Carlson u.a. um »Selfies« für seine Minister und Mitarbeiter bat.

»Unter anderem hat er (Vučić ) verdeutlicht, dass der Ukraine-Krieg gegen Russland unter Führung der NATO die europäische Wirtschaft zerstört hat«, so Carlson. »Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline durch die Biden-Regierung, entweder direkt oder durch Stellvertreter, schadet vor allem der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist mit Abstand die größte Wirtschaft in Europa, und die Auswirkungen davon, dass ein NATO-Land effektiv ein anderes NATO-Land angreift, sind in ganz Europa spürbar. Das ist kompletter Wahnsinn.«

»Dieser Krieg schadet allen - möglicherweise mit Ausnahme von Russland, langfristig - und stärkt alle außerhalb Europas - die Golfstaaten, China, die Türkei«, so Carlson. »Wir sehen jetzt also wirklich eine Neuausrichtung der Welt. Das ist alles etwas komplizierter als 'Hitler gegen Churchill, Gut gegen Böse, Demokratie!' Wir erleben eine massive Machtverschiebung weg von den Vereinigten Staaten", so Carlson.