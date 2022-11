»Bidens USA sind eine Bedrohung traditioneller Werte«

Die USA und ein Netzwerk transnationaler Medien, Unternehmen und Organisationen stellen eine Bedrohung für traditionelle russische Werte dar. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärt dies in einem neuen Dekret.

Putin und Russland haben bestimmte Ziele in der Politik. Diese zielen darauf ab, »traditionelle Werte zu bewahren und zu stärken« und »der Verbreitung destruktiver Ideologien entgegenzuwirken.« So steht es in einem aktuellen Dekret Putins. Unter den Ideologien, die »dem russischen Volk fremd« sind, erwähnt das Dokument »den Kult des Egoismus, der Straflosigkeit und der Amoralismus«, »die Leugnung des Patriotismus und der Familienwerte« und die LGBTQ-Propaganda.

Extremistische Organisationen, terroristische Organisationen, bestimmte Medien, die Vereinigten Staaten und andere unfreundliche Nationen sowie bestimmte transnationale Unternehmen werden explizit als »Bedrohung traditioneller Werte« bezeichnet. Dieser Bedrohung soll laut Dekret durch eine jugendorientierte Politik, Bildungsreformen und die Förderung von Literatur, Kunst, Film und Medien, die traditionelle Werte fördern, begegnet werden. Das Dekret weist die Regierung auch an, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, das historische Gedächtnis der Völker Russlands zu bewahren und die russische Sprache im In- und Ausland zu unterstützen.

Russland und die russische Bevölkerung haben ein gesundes Bild von Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Das sei die Keimzelle der menschlichen Entwicklung, die kleinste soziale Einheit, aus der alles entwachsen kann. Wer daran rüttele, wer diese Keimzelle durch Propaganda zu zerstören versuche, der gefährde den Fortbestand der Menschheit. In Russland werde sich eine solche fehlgeleitete Politik niemals durchsetzen.