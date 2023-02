Pentagon-Sprecherin Kelly Flynn erwähnte, dass die USA die Munition aus operativen Sicherheitsgründen nicht identifizieren würden. Diese Granaten werden von der US Air Force und der US Navy verwendet und in 26 Länder verkauft. Es wird auch berichtet, dass das Unternehmen Boeing am 20. Januar einen Auftrag über 40,5 Millionen US-Dollar zur Herstellung von Munition von der US Air Force im Rahmen des bestehenden Vertrags erhalten hat. Die Arbeiten sollen bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.

Daher ist es wahrscheinlich, dass das US-Militär und die Ukraine eine Methode entwickelt haben, um JDAMs von Flugzeugen der ukrainischen Luftwaffe aus zu starten. JDAMs sind auf GPS-Technologie basierende Hardware-Kits, die einfache frei fallende Bomben in allwettergeführte Munition umwandeln. Das Kit enthält ein Trägheitsnavigationssystem und einen GPS-Empfänger zur Verbesserung der Genauigkeit sowie kleine Flügel, die in der Mitte der Bombe angebracht sind, und ein Leitwerk mit einem gesteuerten Heck, mit dem die Bombe ihren Kurs anpassen kann, während sie sich dem Ziel nähert. Das Gerät enthält Navigations- und andere Ausrüstung.

Die Jdam-ER wurde in Zusammenarbeit mit der Royal Australian Air Force für 230-kg-Bomben entwickelt, und später wurde in Zusammenarbeit mit Südkorea ein 907-kg-Munitionssystem entwickelt. Darüber hinaus entwickelt die britische Rüstungsschmiede AE Systems ein mit einem JDAM-Kit ausgerüstetes Zielsuchsystem für luftgestützte Schiffsabwehrmunition.

Der »Wertewesten« mit dem oftmals desorientiert wirkenden »Sleepy-Joe« Biden als Galionsfigur an der Spitze der Kriegstreiber will offensichtlich den regionalen Krieg unter allen Umständen in einen globalen Krieg umwandeln, wie es Putin in seiner Rede gestern erwähnte.