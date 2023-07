Bibelverse am Berliner Stadtschloss bleiben

Die Bibelverse, die die Kuppel des Berliner Stadtschlosses zieren, dürfen vorerst bleiben. Jedoch nicht, weil die Planer des Humboldt-Forums und die sie anführende grüne Kulturstaatsministerin Roth eingesehen haben, daß mit ihrem Plan eine zutiefst kunstfeindliche Löschaktion betreiben. Der Grund ist viel banaler: Explodierende Kosten für die aufwendige Lichtinstallation, die nötig wären, um die goldene Rotunde bis zur vollständigen Unleserlichkeit zu überblenden. Womöglich ist dem klammen Berlin auch der Strom zu teuer, denn schließlich müsste die Kuppel Nacht für Nacht in grelles Licht getaucht werden, damit Besucher der Stadtmitte vor dem plötzlichen, traumatischen Einbruch christlicher Kunst in ihr Blickfeld geschützt werden.

Man habe die Überblendungsaktion nun »vorerst« auf Eis gelegt. Gut möglich, dass es da noch sehr lange liegenbleibt, da Deutschlands Kassen weiterhin leer bleiben genauso wie die vom grünen Wirtschaftswunder verursachte Energiearmut uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen wird.

Der scheue, zumal nun auch nachts ungetrübte Blick zur prächtigen Schlosskuppel könnte auch den einen oder anderen Grünen Demut lehren: »Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.« (Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 2,10)