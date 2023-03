Beschränkungen der Alten Messe schädigen die Kirche

»Die Tatsache, dass Kardinal Roche und der Papst die alte Messe nicht als nützlich oder fruchtbar für sie empfinden, als einen guten Ausdruck dafür, wie wir beten sollten, diese Meinung können Sie haben - ich denke, es ist keine gute Meinung.«

Pater Gerald Murray, ein Kirchenrechtler aus New York, hat die jüngsten Beschränkungen des Vatikans für die lateinische Messe kritisiert und sie als "Verfolgung" traditioneller Katholiken bezeichnet, wie LifeSiteNews berichtet.

In einem Interview mit The World Over fügte er hinzu, dass die neuen Beschränkungen, die die Befugnis der Bischöfe einschränken, von dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2021 abzuweichen, der Kirche schaden und eine Bedrohung für die kirchenrechtlichen Rechte der Bischöfe darstellen.

»Die Tatsache, dass Kardinal Roche und der Papst die alte Messe nicht als nützlich oder fruchtbar für sie empfinden, als einen guten Ausdruck dafür, wie wir beten sollten, diese Meinung können Sie haben - ich denke, es ist keine gute Meinung, ich würde gerne mit ihnen darüber diskutieren«, sagte er, »aber bitte, um Gottes Willen, drehen Sie sich nicht um und sagen einer zehnköpfigen Familie, die seit 30 Jahren zur lateinischen Messe geht, dass Sie und Ihre Kinder in Ihr Auto steigen und woanders hinfahren müssen, weil Sie nicht in der Lage sein werden, die Messe in Ihrer Pfarrkirche zu feiern, in der Ihre Kinder getauft wurden und zur Kommunion gegangen sind, und all das andere.«

Die Beschränkungen, die in Form eines Reskripts von Kardinal Arthur Roche erlassen wurden, sind laut Pater Murray ein weiterer Schritt, um Menschen, die die lateinische Messe feiern, an den Rand zu drängen, einzuschränken und zu vertreiben. Das neue Reskript besagt, dass Diözesanbischöfe die ausdrückliche Erlaubnis des Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung einholen müssen, bevor sie Priestern erlauben, die lateinische Messe in Pfarrkirchen zu feiern oder neue Personalpfarreien zu gründen.

Pater Murray kritisierte das neue Reskript und sagte, es sei ein grundlegender Verstoß gegen die kirchliche Ordnung, da kein Gemeindemitglied aus seiner Pfarrkirche hinausgeworfen werden sollte.

Das neue Reskript geht über Traditionis custodes hinaus, das weitreichende Beschränkungen für die lateinische Messe vorsah, aber dem Heiligen Stuhl nicht ausdrücklich Dispensationen vorbehielt. Pater Murray sagte jedoch, dass die Tatsache, dass viele Bischöfe nach Traditionis custodes weiterhin den alten Ritus in den Pfarreien erlaubten, die Rechtfertigung von Papst Franziskus für den Erlass des Reskripts untergräbt, nämlich seine angebliche Sorge, dass die Katholiken mit lateinischer Messe die Einheit der Kirche bedrohten.