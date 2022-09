Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus werden wahrscheinlich wiederholt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

28.09.2022 - 13:59

Bilder mit so einer Wahltonne haben für mich schon unglaublichen Symbolgehalt, erst recht in den letzten Jahren.

Für so einen ach so wichtigen Vorgang wie eine Wahl haben wir in Schland nur umfunktionierte Mülltonnen!



Andererseits, wenn man die nachlassende Qualität des politischen Personals, und dessen Arbeit bedenkt - auch wieder sehr passend.



Wähler, deine Stimme für die Demokratie - in die Tonne!