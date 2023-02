Berlin-Wahl: Linke und SPD bezichtigen CDU-Wähler des Rassismus

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Das war nicht anders von den Psychopathen der SPD und der Linke zu erwarten! Silvester war ein politischer Offenbarungseid der Ampel-Regierung, insbesondere der Grünen und Linke-Politikerinnen- und Politiker. Dann noch Wähler als Rassisten zu bezeichnen ist schlichtweg eine bodenlose Unverschämtheit. Sawsan Chebli scheint geistig in die Steinzeit zu migrieren. Anders kann man eine solche Aussage und Meinung nicht erklären. Das trifft übrigens auf alle anderen Grüne und Linke Politiker zu! Die Unverschämtheit zu besitzen, ihre desolate ideologische Politik, trotz Wahlniederlage, fortzusetzen, zeigt einmal mehr welche Realitätsverweigerer in Berlin sitzen. Ob die CDU sich in Berlin durchsetzen wird, steht in den Sternen. Solange die Psychopathen der Grünen und Linke auf ihr Gewohnheitsrecht pochen, wird es trotz gewonnener Wahl schwer. Berlin braucht eigentlich einen Neuanfang und keine Fortsetzung miserabler Politik von ideologischen kranken Grünen und Linke!!!

Die merken selbst nicht wie rassistisch die sind. In Fernsehen ( ARD & ZDF) vor paar Tagen : "....es sind 2 schwarze (?!) Sportler, die den Titel geholt haben...." Die Sportler waren NICHT schwarz.Offensichtlich. Eher, so - halb schwarz , aber egal.... Warum betonen die immer dieses "schwarz" , warum sagen die MSM dann einfach nicht z.B.wenn : "....ein weißer Sportler hat den Titel geholt...." Das wäre dann - rassistisch, oder? ZDF?

Eines ist doch wahr: Die CDU hat mit ihrer Nachfrage nach den Vornamen der Sylvesterrandalierer gepunktet, das nennen Linke: "rassistisch". Warum gelang das der AfD nicht? Warum punktete sie nicht mit den Sylvesterkrawallen? Die CDU griff die Rotgrünen an, erfolgreich, wer aber sah Angriffsbemühungen der AfD in Berlin?

Wenn du meilenweit von IQ 100 entfernt bist, lässt du dir von deinen Einflüsterern gerne allerlei Ängste vor abweichender Meinung, Demokratie, Wahlen, etc. eintrichtern und dann kommt halt so was bei raus. Sie erinnert mich immer an Landsfrauen von ihr, die hier in hiesigen Servicewüsten Kassierer oder Regaleinräumer spielen bevor sie schwanger werden.