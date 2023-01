Benedikt XVI.: AfD-Fraktion bekundet ihre tief empfundene Anteilnahme

Der emeritierte deutsche Papst Benedikt XVI. ist am Samstagmorgen im vatikanischen Kloster Mater Ecclesiae im Alter von 95 Jahren gestorben. Hierzu erklärt die kirchenpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Nicole Höchst:

»Zum Tod des emeritierten Heiligen Vaters, Benedikt XVI., mit dem einer der größten Denker und Gelehrten dieser Welt von Gott in seine Herrlichkeit abberufen wurde, bekundet die Fraktion der AfD ihre tief empfundene Anteilnahme. Mit Dankbarkeit erinnern wir an seine Rede vom 22.09.2011 vor dem Deutschen Bundestag und fühlen uns seinen Worten an die Politiker zum Erhalt des Rechts und des ‚wahren Menschentums‘ verpflichtet. Er äußerte damals die bahnbrechende und ewige Wahrheit: ‚In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein. Aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig: Jeder Verantwortliche muss sich bei der Rechtsbildung die Kriterien seiner Orientierung suchen‘. Mit Papst Benedikt hat das deutsche Volk der Welt ein großartiges Geschenk gemacht, das in seiner geistigen Tiefe und menschlichen Liebe allerhöchster Ausdruck unseres gemeinsamen europäischen Erbes ist und immer bleiben wird. Möge Gott ihm nun schenken, was er auf Erden erhofft hat. Er ruhe in Frieden.«