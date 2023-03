Begreift die Außenministerin Annalena Baerbock Geopolitik nicht?

Egon Bahr erklärte einmal zur Realpolitik folgendes: »In der Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.« Wer erklärt es Annalena Baerbock?

Annalena Baerbock wundert sich und zeigt sich enttäuscht, dass Xi Jinping so lange nach Moskau reist und dort nicht Putin die Leviten liest. Stattdessen gibt es nur vage Erklärungen zum Ukraine-Krieg. Ansonsten beschworen Moskau und Peking die Zusammenarbeit. Xi Jinping hat Wladimir Putin zum Gegenbesuch nach Peking eingeladen. Der internationale Haftbefehl aus Den Haag gegen Putin wird von China ignoriert.

Warum nutzt China als UN-Sicherheitsratsmitglied sein Veto und Machtwort nicht, um Russland im Urkainekrieg zur Räson zu bringen und klar Täter und Opfer zu benennen?, wundert und fragt sich Annalena Baerbock.

Annalena Baerbock versteht Außenpolitik nicht. Sie weiß nichts von Diplomatie. Sie hat kein Verständnis von Geopolitik und Geostrategie. Sie sieht die Welt als politische Aktivistin. Sie denkt, dass Völkerrecht und Moral bei den großen geopolitischen Thema die entscheidenden Parameter sind. Doch das waren sie nie. Sie waren, wenn überhaupt, immer nur vorgeschoben. Sie begreift auch nicht, dass andere Staaten es sich verbitten, dass Deutschland international als Moralapostel auftritt. Soll wieder die Welt am deutschen Wesen genesen?

Warum sollte China seinen wichtigsten Verbündeten maßregeln? Begreift Baerbock immer noch nicht, dass wir in einer Neuauflage des Kalten Krieges leben, in der zwei Machtblöcke, nämlich die USA und ihre Verbündeten und China/Russland und ihre Verbündeten um die Vorherrschaft in der Weltpolitik ringen? Sieht sie nicht das geostrategische Schachspiel, das um die Hegemonie auf dem eurasischen Kontinent geführt wird? Wie kann eine Außenministerin nur so naiv sein?

Egon Bahr, der Wegbereiter der deutschen Ostpolitik unter Willy Brandt, erklärte einmal zur Realpolitik folgendes:

»In der Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.«

Wer erklärt es Annalena Baerbock?

