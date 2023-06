Beatrix von Storch: Wir wollen Kohle, Öl- und Gas als Energiequellen weiter nutzen

Die AfD wird zunehmend von den Bürgern als Gegenmodell zu den Grünen wahrgenommen und profitiert in den Umfragen von den Fehlern der Ampel-Koalition. Die Ampel-Parteien und die Union sind verzweifelt.

Wer die Medienlandschaft aufmerksam verfolgt, registriert, dass sich Unbehagen und Sorge bei der Union und bei den Ampel-Parteien breit macht. Die stark anwachsende Zustimmung der Bevölkerung zu den Forderungen der AfD macht ihnen Sorge. Denn immer mehr Bürger sind mit der Politik der Ampel-Regierung nicht einverstanden. Doch die AfD ist die einzige wirkliche Oppositions-Partei, da BlackRock-Mann Friedrich Merz (CDU) immer noch mit einer Koalition mit den Grünen liebäugelt.

Die AfD ist die einzige Partei, die geschlossen und glasklar die Politik der Ampel-Regierung in den meisten Punkten ablehnt. Sie ist gegen die unkontrollierte Massenzuwanderung, gegen die ungebremste Schuldenaufnahme, gegen die unreflektierte Sanktions-Politik der Außenministerin Annalena Baerbock und des Bundeskanzlers Olaf Scholz.

Vor allem ist die AfD dagegen, den Klimaschutz als Parameter aller wichtigen Zukunftsentscheidungen zu sehen. Beatrix von Storch stellte klar, dass die AfD gegen die Heizungs-Pläne von Wirtschaftminister Robert Habeck sind. »Wir wollen Öl und Gas als Energiequellen weiter nutzen und Kohlekraftwerke nicht abschalten«, erklärte sie [siehe Bericht »Berliner Morgenpost«].

Die AfD greift konkret die Sorgen der Bürger auf, die unter der Ideologie der Ampel-Parteien und deren politischen Entscheidungen leiden müssen. Die Wohnungen werden immer teurer, weil die Massenmigration bewältigt werden muss. Energie wird immer teurer, weil wir kein günstiges Erdgas mehr aus Russland beziehen. Heizen wird für viele künftig noch sehr viel teurer, weil sie ihr Haus dämmen und die Heizung austauschen müssen. Autofahren wird teurer, weil viele sich kein E-Auto leisten können. Nahrungsmittel werden teurer, weil die Inflation die Verbraucherpreise nach oben treibt. Krankenkassenbeiträge steigen, weil sie die Ampel-Regierung und die Merkel-Regierung in der Corona-Politik vergaloppiert haben.

Die Ampel-Regierung in Berlin und die EU in Brüssel treffen viele Entscheidungen gegen den Willen der Bürger. Umfragen zufolge sind die meisten Bürger gegen die Abschaffung der Benzin- und Dieselfahrzeuge. Doch Berlin und Brüssel wollen am Verbot des Verbrenner-Motors festhalten. Die Mehrheit der Bürger war gegen die Abschaltung der Kernkraftwerke. Die Ampel-Koalition hat sie trotzdem abgeschaltet. Die große Mehrheit der Bürger ist gegen Habecks Heizungs-Pläne. Doch die Grünen treiben ihr Projekt weiter voran.

Die einzige Möglichkeit, diesen Irrsinn zu stoppen, scheint für viele Menschen darin zu liegen, sich der AfD zuzuwenden. Denn sie scheint gegenwärtig die einzige ernstzunehmende Opposition zu den politischen Mega-Trends zu sein.