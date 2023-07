Beatrix von Storch: Waffenlieferungen an die Ukraine schaffen keinen Frieden

Beatrix von Storch stellte klar, dass die AfD für diplomatische Friedensverhandlungen mit Russland eintrete, um den Krieg zu beenden. Man wolle, dass die Diplomatie wieder funktioniere, was momentan nicht der Fall sei.

Am Rande des AfD-Parteitages in Magdeburg interviewte die Deutsche Welle die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch.

Es ging unter anderem um die deutsche Außenpolitik in Bezug auf die Ukraine und Russland und um die Lage im dortigen Krieg.

Beatrix von Storch stellte klar, dass die AfD für diplomatische Verhandlungen mit Russland und der Ukraine eintrete, um den Krieg zu beenden. Man wolle Friedensverhandlungen. Man wolle, dass die Diplomatie wieder funktioniere, was momentan nicht der Fall sei. Das sei besser, als weiterhin Waffen ins Kriegsgebiet zu liefern.

Außerdem beschrieb Beatrix von Storch die Motivation vieler AfD-Wähler. Sie seien nicht nur Protestwähler, sondern haben in der Regel konkrete Vorstellungen dessen, was sie wollen oder nicht wollen. So seien die AfD-Wähler und Anhänger mehrheitlich für eine stärkere Regulation der Einwanderung nach Europa. Sie wollen vor allem die illegale Einwanderung stoppen. Sie wollen sichere Grenzen. Und sie wollen keine Vereinigten Staaten von Europa, wo die Einzelstaaten immer weniger zu sagen hätten. Außerdem unterstützen sie nicht die radikale Klima-Panik-Politik der derzeitigen Ampel-Regierung.