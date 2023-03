Beatrix von Storch: Rot-grüne Politik hat die Wahlfreiheit der Familien zerstört

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

17.03.2023 - 11:08

Zur Erinnerung: Rot-Grün ist nur die mächtige Spitze jenes Wählereisberges, der diese Politik seit Jahren bestellt und bejubelt.



Man darf also nicht nur die paar Politiker für alles Elend verantwortlich machen, wenn die quasi im Auftrag eines Millionenheeres handeln.



Warum die Deutschen sich (mal wieder) so seltsam verhalten, sollen Püschologen eruieren, denn Irre fallen in deren Fachkräftekompetenz. Ob die aber nicht auch längst mental infiziert sind, steht auf einem ganz anderen Klopapiersprücheblatt.



Wer also soll die kranken Ärzte behandeln?

Dumm gelaufen?

Nein!

Saudumm!



Suum Cuique.

Jedem das Seine.