Beatrix von Storch: »Gender-Klatsche für den Staatsfunk: Keiner will den Unsinn hören«

»Der Staatsfunk will uns offenbar wieder für dumm verkaufen: Gendern sei der großen Mehrheit der Deutschen angeblich ›nicht besonders wichtig‹?! Die Wahrheit ist: Den Menschen ist es wichtig, dass das Gendern aufhört. Niemand will ›gendern‹ oder spricht ›Gender-Deutsch‹ im Alltag. Gendern ist so abstrus wie lächerlich – genauso wie die Relativierung dieser Niederlage der Sprech-Umerzieher. Machen wir Schluss mit dem Spuk und leisten überall Widerstand gegen die rot-grüne Verhunzung unserer schönen deutschen Sprache. Als AfD-Bundestagsfraktion werden wir die Gender-Fanatiker und ihren Missbrauch unserer schönen Sprache auch in Zukunft mit allen Mittel bekämpfen.«