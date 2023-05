Beatrix von Storch: Die Klima-Hydra muss weg

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Beatrix von Storch erklärt, dass die AfD mit ihrer aktuellen Stunde im Bundestag die Lawine ins Rollen gebracht hat. Doch damit darf nicht Schluss sein. Jetzt heißt es erst recht, den grünen Filz aufzudecken und personelle Konsequenzen zu fordern.“ … Wohl auch deshalb, weil Robert Habecks Vermächtnis einmal in vieler Hinsicht als historisch angesehen werden könnte: „Seine größte „Errungenschaft“ wird jedoch zweifellos sein, dass er es als erster Wirtschaftsminister überhaupt geschafft hat, die florierende Wirtschaft des eigenen Landes in Rekordzeit völlig zu ruinieren und damit in mehreren anderen Ländern einen Wirtschaftsboom auszulösen. Kaum hatte er im Kabinett die Zustimmung zu seinem wahnwitzigen Heizungsgesetz erreicht, das sämtlichen Hausbesitzern den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verbietet und ihnen den ruinösen Einbau von Wärmepumpen aufzwingt, wurde auch schon die entsprechende Geschäftssparte des über 100 Jahre alten hessischen Heizungsbauers Viessmann vom US-Konkurrenten Carrier für 12 Milliarden Euro aufgekauft“!!! Was er völlig uneigennützig - zum Wohle des deutschen Volkes - absegnete???

17.05.2023 - 12:41

Das ist nicht nur ein grüner Sumpf, sondern auch ein Schwarz-Rot-Gelber, weil die alle schon seit Jahren unter der Knute mafiöser Strukturen stehen und dabei vermutlich sogar noch selbst partizipieren, was wesentlich angenehmer ist nur wenigen Herren zu dienen um dabei die eigenen Bürger über den Leisten zu ziehen.



Gerade die Roten kommen zu kurz bei der Anklage, denn die sind ebenso die Totengräber der Nation und lügen daß sich die Balken biegen und wer solche Typen an den Hebeln der Macht sitzen hat, die ungerührt bei der Pipeline-Sprengung zusehen und in wesentlichen Steuerbertrugs-Affären aus heiterem Himmel heraus plötzlich Gedächtnislücken aufweisen, der hat seinen Verstand an der Garderobe abgegeben, wenn man noch die Milliardenkosten hinzu rechnet, die sie im Ukrainekrieg sinnlos zum Fenster rauswerfen.



Hier handelt es sich um Unterlassungen übelster Art, bei elementaren deutschen Interessen mit begleitender Schädigung und wer so handelt, meint es nicht gut mit diesem Land, das müßte selbst der Dümmste irgendwie noch verstehen und wird es vermutlich erst begreifen, wenn er völlig verarmt unter der Brücke sitzt.