Beatrix von Storch: Die CDU/CSU schwindelt den Wählern Politik-Ziele vor

In einem Video prangert Beatrix von Storch die Politik der Union an. Die CDU/CSU wechselt ständig die Position und verrät damit ihre eigenen Wahlversprechen, die sie ihren Wählern gegeben hat.

[Siehe Video von Beatrix von Storch auf YouTube HIER]

Die CDU/CSU gaukelt den Wählern Inhalte und Politik-Ziele vor, die sie dann selbst nicht einhält. Wenn die Union ständig ihre Positionen wechselt, fühlen sich die Wähler nicht ernst genommen.

Beatrix von Storch erklärt: »Was bekommen sie, wenn sie CDU wählen? Alles und das Gegenteil!«.

Sie zählt Beispiele auf:

So habe Friedrich Merz erst gesagt, dass die Grünen liberal und progressiv seien und man mit ihnen gut zusammenarbeiten könne. Dann erklärte er die Grünen zum Hauptgegner der CDU.

Mal stellt Merz die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene in Aussicht. Dann baut Merz wieder eine Brandmauer und stellt die AfD in die Nazi-Ecke.

In Hessen fordert der CDU-Ministerpräsident Boris Rhein fordert strenge Grenzkontrollen zur Begrenzung der illegalen Einwanderung. Doch er befindet sich in einer Koalition mit den Grünen, die das strikt ablehnen. Es ist also schlicht ein Wahlkampfmanöver.

Unterdessen lässt der CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sich ebenfalls in einer Koalition mit den Grünen befindet, abgelehnte Asylbewerber nicht mehr abschieben.

Auch Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ist in einer Koalition mit den Grünen. Doch er fordert stattdessen, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Doch bis vor kurzem hatte er noch die Asyl-Politik der Ampel-Regierung unterstützt.

Der regierende CDU-Bürgermeister von Berlin, Kai Wegener, hatte im Wahlkampf versprochen, die unselige Gender-Sprache in der Berliner Verwaltung abzuschaffen. Nun forderte er auf dem Christopher-Street-Day sogar, das Gender-Thema ins Grundgesetz aufzunehmen.

Auch CSU-Ministerpräsident Markus Söder wechselt nach Belieben seine Position zu verschiedenen Themen. So war er einst für die Atomkraft, dann dagegen und schließlich wieder dafür.

Beatrix von Storch fasst zusammen:

»CDU/CSU sind Parteien ohne Werte, ohne Überzeugung, ohne Kompass. Was CDU-Politiker sagen, ist völlig irrelevant. [...] Die CDU belügt und betrügt ihre Wähler.«