Beatrix von Storch: Die Alt-Parteien importieren Bürgerkriege

Die Randale und das Chaos in Gießen beweist, dass durch die Massenmigration auch die Konflikte anderer Länder in unser Land importiert werden. Deutschlands Straßen werden dann zum Austragungsort neuer Gewalt.

[Siehe hierzu Video-Botschaft von Beatrix von Storch auf Instagram (HIER)!]

In Gießen war es am Wochenende zu Krawallen zwischen Gruppen von Eritreern gekommen, bei denen auch Polizisten verletzt wurden und viel Chaos angerichtet wurde. Es bekämpften sich zwei Gruppen: die eritreische Opposition und Anhänger des Regimes dort. Die Vorfälle in Gießen zeigen, dass durch die Massenmigration Konflikte anderer Länder nach Deutschland importiert werden.

Auf Instagram kommentierte Beatrix von Storch:

»Deutschland ist jetzt „bunt und weltoffen“. Das zeigte sich auch am Wochenende beim „#Eritrea-Festival“ in #Gießen wieder. Seit Jahren warnen wir davor, dass die Altparteien die #Bürgerkriege Afrikas und anderer Kontinente nach Deutschland importieren. Und genau das passiert und wurde dieser Tage wieder bewiesen. Die Bürger in #Hessen haben am 8. Oktober die Wahl: zeigen Sie DIESER Politik die blaue Karte!«

Beatrix von Storch verweist darauf, dass rund 52 Prozent der in Deutschland lebenden Eritreer von Hartz IV leben. Von Fachkräften, von denen Scholz immer wieder spricht, könne also hier nicht die Rede sein.