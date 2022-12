Beatrix von Storch: Antisemitismus ›jeglicher Couleur‹ muss bekämpft werden

Israels Botschafter Ron Prosor hat in der WELT gefordert, Antisemitismus müsse »bekämpft werden – egal welcher Couleur«. Diese Forderung vertritt die AfD schon lange. Doch die anderen Parteien verharmlosen islamischen und linken Antisemitismus.

Israels Botschafter Ron Prosor hat in der WELT gefordert, Antisemitismus müsse »bekämpft werden – egal welcher Couleur«.

Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende und Antisemitismusbeauftragte der AfD-Bundestagsfraktion, erklärt:

»Die Forderung des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, ›Antisemitismus muss benannt und bekämpft werden, ganz egal, welcher Couleur‹‹, ist eine alte AfD-Forderung, die vom links-grünen Establishment stets ignoriert wird. Denn es gibt innerhalb dieses links-grünen Milieus einen massiven Antisemitismus in Deutschland, dessen hässliche Fratze sich nicht nur bei der Documenta und beim Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) wieder einmal gezeigt hat. Dieser widerwärtige linke Antisemitismus, der sich vor allem in der BDS-Bewegung manifestiert, versucht, sich oftmals hinter einer vermeintlich ›legitimem Israelkritik‹ zu verstecken und damit das Publikum zu täuschen. Ob Claudia Roth oder BDS, sie alle tragen ihren Teil dazu bei, mit ihrem Antisemitismus Juden in Deutschland das Leben zu erschweren und jüdische Bürger zu stigmatisieren. Als AfD-Fraktion im Bundestag bekämpfen wir, anders als die linken Altparteien, Antisemitismus ›jeglicher Couleur‹.«