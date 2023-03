Baerbocks selbstherrliche Außenpolitik: »Georgien gehört zur EU«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

28.03.2023 - 11:56

Die Annalena ist ein Plappermaul und ich frage mich wieso die noch im Amt ist. Die macht Deutschland lächerlich in der ganzen Welt.

Aber da ist es wie mit dem Lügenmaul und Krankheitsminister Laberbach, der Nänzi mit Naziallüren und dem repektlosen Märchenerzähler Häuptling Robert, der ohne irgendwelche Kenntnis über irgend etwas in seinem Amt ist.

Dass die noch in ihren Ämtern kleben, ist vermutlich an der Demenz des korruptionsliebenden Olavs geschuldet.

Jede andere Regierung außer Amerika mit ebenfalls dementem Präsidenten, hätten solche Versager längst rausgeschmissen.