Baerbock macht Druck: Schweden und Finnland sollen in die NATO

Ulrich Müller 13.02.2023 - 16:01 Baerbock geht nach typisch linker Strategie vor: Gross aufgeblasener Aktionismus, aber in der Praxis eigentlich keine Änderung der Sachlage. Finnland und Schweden sind de facto schon lange im westlichen Lager und in die westliche NATO Strategie integriert, auch wenn sie formal "blockfrei" waren. De facto sind sie das schon lange nicht mehr. Es ändert sich also nicht wirklich etwas!

Friedhelm Freilaender 13.02.2023 - 15:37 @eineflaschebier



Es kommt nicht allein darauf an, Kriegstreiberin zu sein, sondern auch Kriegsfinanzierer. Und das tun Sie u.a. nicht nur mit der AfD , eingebunden in die Welt beherrschende Zwangsbsteuerung in allen Staaten. Ohne diese waeren die zwei Weltkriege nicht moeglich geworden. Als auch ggf. nicht ein dritter. Selbst wenn erneut Kirche und Justiz dafuer sind.

Ekkehardt Fritz Beyer 13.02.2023 - 15:31 … „Baerbock zeigt sich weiterhin als tapfere Kämpferin für die NATO. Sie ist auf Besuch in Schweden und Finnland, um den Beitritt beider Staaten in die NATO voranzutreiben.“ …



Weil ihr der A. etwa längst auf Grundeis geht, da der Erdogan zumindest Schweden ähnlich blockieren wird, wie das hauseigenes Prüfkomitee der WHO die Änderungen an deren Reform?





Gehört heute etwa schon Mut dazu, einen sofortigen Impfstoff zu fordern



auch wenn jener, welcher sich vom Volk zu ausschließlich ´dessen` Wohle angeblich sogar ´wählen`(?) ließ meint:



„Man darf das Volk nicht zu ernst nehmen“



und sicherlich deshalb ebenfalls ´auch` zustimmte



als es darum ging, den Waffenstillstand in der Ukraine zu vereiteln?





Weil etwa auch das Ole & Co. ihren Staatanwälten diktierten, dass entsprechende Anzeigen gegen sie fruchtlos zu bleiben ´haben`???



werner S. 13.02.2023 - 15:08 Das Weltwirtschaftsforum, der Clup großer Konzerne und Ausrichter des Führungstreffens in Davos, betreibt ein Programm für Führungskräfte, die kurz vor dem Sprung in höchste Ämter und Aufgaben stehen.

Auch die grüne Annalena Baerbock Stipendiatin im exklusiven Zirkel " Young Global Leaders"

Auch Angela Merkel, Emmanuel Macron, Tony Blair haben das Programm ebenfalls durchlaufen

klaus falke 13.02.2023 - 15:06 Diese Spinnerin die von Übersee ihre Befehle bekommt,vernichtet Europa.



Unfassbar,was die Geschichte über diesen aktuellen Wahnsinn schreiben wird.



Irrsinnige aus Mainstreamhirnwäsche und pubertierende

Bullerbü Idiotenpolitikern zerstören Deutschland.



Deshalb,die Frage...

Wer steckt dahinter?

Schon weg! 13.02.2023 - 14:50 Wo Weiber was zu sagen haben ist logisches Denken abhanden gekommen . Ich habe nicht viel für die Türkei übrig , aber hierbei hoffe ich, die bleibt hart gegen die Aufnahme in den Terrorverein NATO .

Lutz 13.02.2023 - 14:47 Wertes ******** *******:



Deutschland muß raus aus der aggressiven imperialistischen Militärkoalition NATOd.



Lawrow ist ein erfahrener Außenminister von staatsmännischem Format; konsultiere ihn SOFORT wegen eines Friedensvertrages - danach Rücktritt!!!



Keine Militärhilfe mehr für den größenwahnsinnigen Warlord Elendskyj!!!

Fritz der Witz 13.02.2023 - 14:43 Hoffentlich wird sie bald aus dem Weg geräumt....