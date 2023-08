Augsburger AfD-Politiker überfallen und brutal zusammengeschlagen

Am Tag des Verfassungskonvent hetzte Steinmeier von der Bühne gegen die AfD, ihre Repräsentanten, ihre Mitglieder und sogar ihre Wähler. In Augsburg nahmen nun einige Migrantenjünglinge die Hetze auf, überfielen einen AfD-Politker und schlugen ihn brutal zusammen.

Andreas Jurca ist Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat. Als Kind kam er mit seinen Eltern aus Rumänien, hat also selbst Migrationshintergrund. Das aber verhinderte nicht, dass eine Migrantenbande ihn am vergangenen Freitag auf seinem Heimweg von einem Grillfest überfiel und brutal zusammenschlug. Jurca wurde in einem örtlichen Krankenhaus behandelt, kehrte danach zu seiner Familie zurück.

Jurca sieht die Schuld weniger bei der Angreifergruppe als bei der Hetze von Politik und Medien gegen Oppositionspolitiker von der AfD. Für Gewalt, ob gegen Migranten oder Politiker jeder Richtung gebe es keinerlei Rechtfertigung. Mit der Hetze gegen die AfD würden die gewalttätigen Angriffe auf Politiker der Partei immer mehr zunehmen.

Am Jahrestag des Verfassungskonvent nutzte Steinmeier seinen Auftritt, um gegen die AfD, ihre Repräsentanten, ihre Mitglieder und sogar ihre Wähler zu hetzen. Er schwafelte von »Verrohung der Gesellschaft« und »Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie« und wies dabei immer wieder in eine bestimmte politische Richtung. Steinmeier will die Menschen im Land offenbar mit Absicht aufs Glatteis respektive eine falsche Fährte führen. Es sind die Altparteien, die mit ihren diversen Maßnahmen in der jüngeren Vergangenheit die Elemente des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ausgehöhlt haben und die freiheitlich-demokratische Grundordnug gefährden.

Er selbst ist ein Paradebeispiel dafür: laut Grundgsetz ist der Bundespräsident als oberster Repräsentant des Staates zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Das aber kriegt er offensichtlich nicht hin. Scheinbar sitzt tief in ihm der Drang, seinen Hass und seine Hetze gegen politisch Andersdenkende ausleben und ausbreiten zu müssen. Grundgesetzkonform ist das nicht. Und welche Folgen solche Hetze haben kann, sieht man an dem Fall Andreas Jurca.