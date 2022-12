Auch CDU-Ministerpräsident Günther fordert längere Laufzeiten der Kernkraftwerke

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

21.12.2022 - 11:48

… „Bislang ist die AfD die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die sich klar und konkret für eine dauerhafte Verlängerung und für den Ausbau der Kernenergie in Deutschland ausspricht. Es mache keinen Sinn, die Kraftwerke in Deutschland auszustellen, um dann Atomstrom aus Frankreich einzukaufen, ist eines der wichtigsten Argumente.“



Darf ich nun vermuten, dass unsere(?) Göttin(?) ihren de Maiziere etwa deshalb verkünden ließ, die Bildungsstandart der Deutschen scheinbar nicht um deren Plagen Willen abzusenken



sondern in Wirklichkeit darum, von der dies bzgl. eigenen Armut abzulenken?



Mit dem Erfolg, den das Roby in einem ´einzigen` Satz derart formulierte



dass er von „Statista“ entschlüsselt werden musste?





Ist das nicht auch ein gewichtiger Grund dafür, dass dieses Steinmeier auf eine Feststellung seiner Göttin(?) hinwies(?)?